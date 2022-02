“Siempre soñé con encerrar a mi abuelo en la cárcel”: Abogada Paula Silva publica libro sobre el historial de abusos sexuales, violaciones y violento machismo dentro de su familia

Paula Silva Terreros es una abogada de 34 años de la Universidad de Chile, y es autora del libro “La Ropa Sucia (que en casa nunca se lavó)”, un título publicado por la editorial Asterion donde aborda en primera persona su historia familiar: un relato marcado, en parte, por la inmadurez e insensatez de su padre y los obstáculos que enfrentó su madre tras ser abusada sexualmente desde niña al interior de su grupo familiar.

“Mi madre, a quien llamo Mu en el texto, fue abusada de manera sistemática por su padre; un hombre despiadado que no dudó en embarazarla una y otra vez, obligándola siempre a abortar. Yo crecí escuchando al mundo decir que todo lo que ocurría al interior de una familia, ahí quedaba”, comenta.

Sin embargo, hace pocos años esa opinión generalizada cambió; fenómenos como el #Metoo o el de LasTesis la motivaron a contar su verdad, ella ahora piensa que su experiencia puede ayudar a otras víctimas, por lo que junto a la ayuda de su mamá, comenzó a escribir este libro durante los primeros meses de cuarentenas.

La “Ropa Sucia (que en casa nunca se lavó)” tiene poco más de 100 páginas, sus personajes son reales -pero con nombres anónimos-, está narrado en un lenguaje coloquial e incluye ilustraciones de la artista Jennifer ilustra. “Para mí era súper necesario contar esta historia tan terrible de una manera simple pero atractiva. Estos son temas que históricamente nadie ha querido hablar, sin embargo, la mirada ya cambió; hay que atreverse a exponer y denunciar cualquier vulnerabilidad a nuestros derechos básicos”, señala Paula.

En Chile son muchas las historias similares y el silencio continuo ha estado marcado por diversos factores, entre ellos, la recepción de las denuncias por las policías, el lento avance de las investigaciones y donde en muchos casos no se alcanza justicia porque se trata de casos con una "dificultad probatoria innegable", ya que la mayor parte de los abusos ocurren en la intimidad de los núcleos familiares, sin existir prácticamente evidencia.

Respecto al rol del Estado como ente protector, la abogada opina que este no está lo suficientemente preparado ni tampoco interesado en prevenir, sancionar, ni reparar el daño causado a mujeres y niñas violentadas, tampoco a sus respectivas familias.

“En mi caso, yo nunca me atreví a preguntarle algo a mi abuela materna, siendo que ella siempre supo de los abusos que hubo hacia mi madre; mucho menos me atreví a encarar a mi abuelo. Ya en la universidad traté de resolver mis dudas; tomé todos los ramos relacionados con los crímenes de mi familia y hasta el último de sus días siempre soñé con encerrar a mi abuelo en la cárcel. Pero no pude”, reflexiona.

A pesar de no haber podido conseguir cárcel para el violador de su mamá, Paula Silva junto a Mu, tratan a través de este relato de visibilizar lo que ocurre dentro de algunos núcleos familiares. Paula es además integrante de dos agrupaciones feministas, Colectiva Las Javieras y Coordinadora de 19 de Diciembre.

Dentro de esta última, hace dos años, instauraron formalmente el 19 de diciembre como el Día Nacional Contra el Femicidio, luego que el Congreso aprobara la Ley Nº 21.282, la cual persigue visibilizar este delito como máxima expresión de violencia contra las mujeres.