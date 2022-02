‘‘Sigo siendo mujer, madre y esposa’’: Izkia Siches respondió a las críticas por ir a comprar a un mall del sector oriente

Tras ser ampliamente criticada por ser vista comprando en un mall de Vitacura, la próxima ministra del Interior, Izkia Siches, realizó una publicación a través de sus redes sociales donde respondió los comentarios que la catalogaron como ‘‘doble estándar’’.

“Por la pandemia no he ido mucho al mall para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda más cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente’’, señaló la expresidenta del Colegio Médico en Instagram.

En la publicación, Siches también manifestó que debido a los cambios que ha experimentado en su cuerpo durante el embarazo, comprar de manera online no es seguro debido a las variaciones de talla.

A su vez, sostuvo que no dejará de concurrir a lugares públicos por el solo hecho de su cargo. “Próximamente seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Izkia Siches (@izkias)

Las reacciones

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evopoli) fue uno de los cuales se refirió a la visita de Izkia Siches al mall.

"Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y, cierto, más caro. La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy. Ni más ni menos", publicó en Twitter Cruz-Coke.

Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y, cierto, más caro. La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. @izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy.

Ni más ni menos — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) February 17, 2022



Luego en otro tweet agregó, "claro que es doble estándar. Sin embargo, prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible".

Claro que es doble estándar, sin embargo prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) February 17, 2022

Sin embargo, la respuesta de Siches fue apoyada por diversas mujeres y autoridades públicas. Por ejemplo, la futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, declaró en Twitter, ‘‘Jefa Izkia Siches, nos va a tener que llevar a comprar zapatos con Begoña Yarza (próxima ministra de Salud) y Javiera Toro (próxima ministra de Bienes Nacionales)”.

También, en su publicación en Instagram, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, le comentó, “¡pero qué maravillosa mujer!”.