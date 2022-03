Irina Karamanos y el rol de Primera Dama: «Hay que salir de ese término conservador y clasista»

El viernes 11 de marzo, Gabriel Boric fue oficializado como el nuevo Presidente de la República y junto con ello, supuso también la llegada de Irina Karamanos al cargo de Primera Dama de la Nación.

Sobre este cargo, la antropóloga había comentado en darle un enfoque distinto al que se ha acostumbrado en años anteriores, lo que implica "darle un giro diferente y más contemporáneo" para "cambiar la relación con el poder y, sobre todo, el vínculo de la mujer con la política".

En conversación con Canal 13, a cuatro días de haber asumido, Karamanos indicó que "estoy aportando política y emocionalmente en este momento al proyecto del Gobierno y la instalación, seguimos generando proceso de escucha para poder hacer cambios".

De la misma forma, la socióloga enfatizó que "en mi caso en particular, me propuse cambiar un espacio, no me identifico con el rol de Primera Dama pero sí con cambiar ese espacio, no soy ni primera, ni dama".

En cuanto al concepto de "Primera Dama", Karamanos hizo un llamado para evitar utilizar el término.

"En ese sentido pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista y por eso creo que tomamos un desafío muy interesante al que el feminismo no está en esos lugares", comentó.

Por otro lado, se refirió a las emociones que sintió para la ceremonia de cambio de mando, en donde asumió oficialmente Gabriel Boric como Presidente de Chile.

"Veo cómo a través de Gabriel, muchísimas personas están esperando vivir su esperanza, hay una responsabilidad muy grande que se siente y una emoción desbordante, incomparable en términos de orgullo", concluyó.