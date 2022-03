Denuncian transfobia y racismo en las fronteras de Ucrania: “Me dijeron que siendo negra debía caminar”

El conflicto en Ucrania ha visibilizado la compleja situación que viven las personas trans y no blancas (afrodescendientes e indios) que intentan escapar de la guerra. En el caso de las personas trans, han visto vulnerados sus derechos debido a que su pasaporte no dice su nombre social.

Según la activista trans, Anastasiia Yeva Domani, en conversación con ONU mujeres, el proceso de documentación aun es un problema prioritario en Ucrania. "Cuando intenté cambiar mis documentos, viví momentos tremendamente injustos”, comenta.

En concreto, tienen miedo de intentar salir del país, ya que sus pasaportes al indicar “sexo masculino” pueden ser obligadas a unirse al ejército. Así también lo señaló Joanne* en Euronews, "tenía un problema porque me explicaron que un certificado de nacimiento no es suficiente para cruzar la frontera. Se necesita un DNI, un carnet de identidad que yo no tengo. Así que mi preocupación era que me rechazaran en la frontera", explica.

Por otro lado, también se han dado a conocer denuncias sobre los albergues, los cuales están siendo destinados solo para mujeres biológicas y niños/as, por lo que las trans están viviendo una situación de precariedad y falta de auxilio.

Esta crisis ha visibilizado un problema que se arrastra desde hace años respecto de la identidad de género. Ya que según las activistas, las dificultades comienzan desde el momento en que se tiene la intención de comenzar un tratamiento hormonal. Quienes logran acceder, sufren faltas de respeto por parte de los equipos médicos, e incluso, les solicitan examen psiquiátrico para transicionar.

Las organizaciones internacionales como la Asociación de Personas Migrantes y Refugiadas LGTB “Kifkif”, han declarado en sus redes que han estado al tanto de la transfobia en el país, y junto a las naciones vecinas están tomando medidas al respecto.

“Estamos en contacto con activistas y otras organizaciones que trabajan con las comunidades LGBTI en Ucrania y con las personas obligadas a huir, para comprender mejor las necesidades y ver qué tipo de apoyo podría ser útil. La situación sobre el terreno está cambiando rápidamente”, señalan. La asociación también afirma la necesidad de otro tipo de recursos, como refugio, acceso a alimentos, medicación, apoyo psicológico y reubicación a lugares más seguros.

Por último, visibilizan que existe otra situación alarmante que afecta a las personas afrodescendientes. “Nos preocupan mucho los informes sobre la situación de discriminación racial registrada en algunos países limítrofes, que se niegan a acoger a las personas no blancas que huyen del conflicto”.

Así lo ha estado visibilizando la BBC desde inicios de la invasión a Ucrania, dando a conocer el testimonio de una mujer nigeriana, quien asegura no haber podido huir del país debido a que en la frontera estaban priorizando la salida de ucranianos/as. "Le estaba suplicando. El funcionario me miró a los ojos y me dijo 'Solo ucranianos. Eso es todo'. Me dijeron que siendo negra debía caminar".

Algo parecido afirmó un inmigrante africano, Osarumen*, en el diario The independent.“En todos mis años como activista, nunca había visto algo así. Cuando miro a los ojos de quienes nos rechazan, veo un racismo lleno de ira; quieren salvarse a sí mismos y están perdiendo su humanidad en el proceso”, señaló.

Al respecto de este último punto, no existe mayor pronunciamiento de las organizaciones internacionales, a pesar de que la ONU confirmó esta situación a principios de marzo.

*Las identidades de las personas que han emitido testimonio han sido ocultadas para su protección.