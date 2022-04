Defensa de Nicolás López rechaza condena al cineasta: «Ha sido un proceso largo y doloroso para todos, no ha ganado nadie»

Ante el veredicto dado a conocer este martes contra el cineasta Nicolás López, donde se le declaró como culpable por dos casos de abuso sexual, su abogada Paula Vial se refirió a la resolución mediante un comunicado difundido por el propio cineasta.

“El tribunal ha absuelto al Sr. Nicolás López de las acusaciones de violación, de tres de los cinco abusos sexuales de los que fue acusado y del delito de ofensas al pudor, ponderando las sólidas pruebas que hemos presentado”, comentó la abogada.

“Siempre hemos dicho que confiamos en la justicia. No obstante, no estamos de acuerdo con la condena por abuso sexual. Ha sido un proceso largo y doloroso para todas las partes. Aquí no ha ganado nadie”, cerró al final del mensaje.

La representante jurídica de Fundación Para la Confianza (FPLC), Grace Schmidt, también se refirió a lo acontecido.

“Estamos conformes con el veredicto porque falló con perspectiva de género. Si bien se descartaron algunos hechos, a pesar de que no se alcanzó el estándar de condenar más allá de toda duda razonable, el Tribunal señaló que eso no significaba la desacreditación de los hechos y que las víctimas estaban mintiendo”, señaló.

Por otra parte, la directora del área de atención de víctimas de la FLPC, destacó lo positivo que conlleva la perspectiva de género empleada.

“El impacto más relevante, tiene que ver con cómo el sistema puede favorecer el disminuir la sensación de impunidad que tienen las víctimas cuando visibilizan sus experiencias de abuso sexual”, afirmó.

La decisión, con la que discrepa la abogada, fue adoptada hoy de forma unánime por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, al comprobar las denuncias de abuso sexual que dos actrices interpusieron contra López.

El cineasta además fue absuelto de ultraje a las buenas costumbres, luego que los sentenciadores tampoco pudiesen corroborar la acusación. Aun así, el Tribunal acreditó que “López le tocó los senos de una de las víctimas”.

La lectura de sentencia quedó agendada para el lunes 16 de mayo. Con este veredicto, tras lo solicitado por Fiscalía, el director de cine arriesga hasta 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.