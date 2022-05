Nicolás López seguirá en prisión preventiva: Corte de Apelaciones rechaza recurso para libertad inmediata

Esta jornada, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de amparo presentado por la abogada defensora de Nicolás López, Paula Vial, en contra del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, mediante el cual se solicitaba la libertad inmediata del cineasta.

El recurso tenía por objetivo anular la medida cautelar de prisión preventiva que le fue decretada a López el 20 de mayo. En el texto, la defensa establece que, "el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva de su representado, plegándose a dicha petición los querellantes, al estimar que el amparado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la existencia de riesgo de fuga".

Para la defensa, dicha resolución "es arbitraria, pues carece de fundamento y de justificación racional", además, que incurre en una supuesta ilegalidad.

"Dicha ilegalidad se materializa en no fundamentarse la resolución en antecedente nuevo alguno que implique tan drástica medida cautelar; al no hacerse cargo el Tribunal de los antecedentes y argumentos dados por la defensa; al limitarse la resolución a solo enunciar que la medida cautelar impuesta no será una pena anticipada, sin desarrollar ni permitir al justiciable la reproducción de dicho razonamiento; al no considerar la posibilidad de aplicar otra de las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal ni evaluar su conveniencia para asegurar los fines del procedimiento", argumenta Vial.

Bajo el anterior fundamento es que la abogada solicitó “que se tomen las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, admitiendo el presente recurso a tramitación, dejando sin efecto la resolución ya individualizada, y ordenando la libertad inmediata de mi representado”.

Finalmente, al ser rechazado el recurso, López, quien está condenado a cinco años y un día de prisión por dos delitos de abuso sexual, deberá permanecer en el Centro de Detención Preventiva (DCP) Santiago 1, hasta que la sentencia se ejecute.