“Siento que voy a ser un asco de madre”, la depresión durante el embarazo (y el estigma que arrastra)

Según la Clínica Mayo, de EE.UU., las investigaciones sugieren que alrededor del 7% de las embarazadas experimenta depresión durante esos 9 meses.

Cecilia cuenta la historia de los 9 meses que pasó luchando contra pensamientos negativos de todo tipo, contra el estigma de la depresión y contra un entorno que no entendía cómo su embarazo no la tenía loca de alegría.

Había pasado lo peor, pero no me recuperé mentalmente.

Hacía muchos días que no me quería levantar.

Le atribuía al embarazo lo que me estaba pasando y sin embargo, dentro de mi cabeza tenía como una cantidad de pensamientos negativos que no sabía de dónde venían ni por qué me estaba pasando eso.

Me da hasta vergüenza contarlo, pero he llegado a pensar que mejor la daba en adopción para que alguien mejor que yo pudiera cuidar este bebé.

Pensaba: "¿en qué mierda me metí?", "no sé si voy a poder con esto".

No me sentía capaz, honestamente, de hacer frente a la maternidad.

No me di cuenta de que realmente estaba sufriendo una depresión en el embarazo hasta más o menos la semana 15.

Mi médica me decía "tienes que quedarte tranquila porque las cosas se están dando bien", pero yo no era capaz.

Me sentía como la mierda. No voy a mentir. Todos los días era un esfuerzo enorme levantarme la mañana.

Me costó mucho cuidar de mí misma y eso me puso difícil relacionarme con el mundo exterior.

Y hoy me siento remal por eso, porque no lo supe aprovechar, no lo supe ver. No lo supe disfrutar.