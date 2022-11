Inician diálogos para fortalecer estrategias de prevención contra la violencia femicida

Fortalecer acciones concretas de prevención, sanción, reparación e investigación de femicidios, fue el principal objetivo de la actividad “Estrategias para prevenir la violencia femicida contra mujeres y niñas: lagunas, desafíos y transformaciones necesarias”.

La instancia, que contó con la participación del Ministerio de la Mujer, puso en foco la necesidad de abordar los femicidios de una manera integral, fortaleciendo tanto los canales de prevención, así como los de atención a las víctimas de violencia.

Chile 🇨🇱| 🔛 Iniciamos nuestro evento: “Estrategias para prevenir la violencia feminicida contra mujeres y niñas: lagunas, desafíos y transformaciones”. Nos acompañan la Ministra @totiorellanag, la Secretaria Técnica de MESECVI @luzpamejia y el Rector de la @usach Rodrigo Vidal. pic.twitter.com/uSfb9vzkS3 — MESECVI-OEA CEVI (@MESECVI) November 17, 2022

“La ruta de erradicación del feminicidio no es legislar nada más. Hace unos años nos planteamos que esa ruta no está dando los resultados suficientes. Por eso necesitamos verlo desde otro lugar, desde la política pública”, señaló la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), Luz Patricia Mejia.

En la actividad, se comunicó que en Chile, desde que se tipificó el delito de femicidio en 2010, se han registrado al menos 500. En un tercio de los casos, había denuncias anteriores. Según datos del SernamEG, en lo que va del 2022, se han contabilizado 32 femicidios consumados.

Por otro lado, el diálogo profundizó sobre el rol de la justicia en el abordaje de estos delitos. Esto, ya que según plantearon las y los expositores, los prejuicios y estereotipos de género han sido un obstáculo durante los procesos judiciales.







“La capacitación es central para superar la mayor parte de las barreras en el acceso a la justicia. La obligación de capacitación está en la Convención de Belém do Pará’’, destacó la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz.

En el encuentro estuvo presente la ministra de la Mujer y EG, Antonia Orellana; el rector de la Universidad de Santiago (Usach), Rodrigo Vidal; representantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi); representantes del Poder Judicial; y organizaciones de la sociedad civil.