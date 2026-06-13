Ministro Arrau destaca “golpe relevante” tras muerte de “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció la noche de este viernes sobre la muerte de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua: el secretario de Estado celebró la operación, la cual calificó como un “golpe relevante” contra la organización criminal, aunque instó a evitar triunfalismos, advirtiendo que “no significa el fin de una organización como esta”.

El deceso fue comunicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red Truth Social, luego de un operativo de inteligencia militar ejecutado en la zona fronteriza de México, aunque el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, precisó que la ofensiva se realizó a principios de esta semana “en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas”.

Trump afirmó: “Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito al ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”. El mandatario informó que la acción fue coordinada con sus “amigos de Venezuela” y señaló que “los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”.

En una declaración en X, Arrau afirmó que “la baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente”.

“Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas. Esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas”, añadió, en alusión a la “operación Tokio”, realizada en Chile durante la última semana.

En Chile, el Tren de Aragua ha sido investigado por la Fiscalía y la PDI, y en 2023 la Fiscalía de Tarapacá emitió una orden de detención contra Guerrero, apuntándolo como responsable de dirigir actividades criminales en el territorio nacional. Pese al impacto de la caída del líder, Arrau llamó a no bajar la guardia: “La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado”.

La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente. Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades… https://t.co/7fPJJiea9X — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 13, 2026