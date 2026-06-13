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Plan Arrau: Gobierno acelera ofensiva migratoria y de seguridad con seis proyectos urgentes
El Ejecutivo busca ampliar la retención de migrantes con orden de expulsión, crear nuevos delitos vinculados al tráfico de personas y destrabar una agenda de seguridad que incluye flagrancia extendida, juicio en ausencia y un Registro Nacional de Vándalos.
Síntesis generada con OpenAI
A 90 días de asumir, el Presidente José Antonio Kast lanzó una nueva ofensiva legislativa en seguridad y migración. Desde Chacalluta anunció una reforma constitucional para ampliar de cinco a sesenta días la retención administrativa de migrantes con orden de expulsión, plazo que podría extenderse hasta 180 días, además de nuevas sanciones para el tráfico y traslado de personas en situación irregular. Las medidas forman parte de un paquete de seis proyectos que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, pretende ingresar con suma urgencia al Congreso.Desarrollado por El Mostrador
- Ofensiva migratoria y de seguridad
A 90 días de asumir, el Gobierno de José Antonio Kast anunció desde Chacalluta una agenda legislativa para endurecer el control migratorio y acelerar proyectos de seguridad.
- Retención de migrantes con expulsión vigente
El Ejecutivo propone ampliar de 5 a 60 días la retención administrativa de migrantes con orden de expulsión, con prórrogas que podrían llegar hasta 180 días.
- Nuevos delitos vinculados al tráfico de personas
El plan busca sancionar no solo el ingreso clandestino, sino también la salida irregular por pasos no habilitados y el traslado de migrantes irregulares dentro del país.
- Seis proyectos con suma urgencia
La agenda incluye flagrancia extendida, juicio en ausencia, Registro Nacional de Vándalos, fortalecimiento de Carabineros y cambios para mejorar expulsiones administrativas.
- Críticas por viabilidad y “punitivismo simbólico”
Parlamentarios y voces técnicas advierten dudas sobre financiamiento, centros de retención, coordinación con Venezuela y riesgo de inflación normativa.
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