Plan Arrau: Gobierno acelera ofensiva migratoria y de seguridad con seis proyectos urgentes

Síntesis generada con OpenAI

A 90 días de asumir, el Presidente José Antonio Kast lanzó una nueva ofensiva legislativa en seguridad y migración. Desde Chacalluta anunció una reforma constitucional para ampliar de cinco a sesenta días la retención administrativa de migrantes con orden de expulsión, plazo que podría extenderse hasta 180 días, además de nuevas sanciones para el tráfico y traslado de personas en situación irregular. Las medidas forman parte de un paquete de seis proyectos que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, pretende ingresar con suma urgencia al Congreso.

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