Inauguran exposición que visibiliza el trabajo de artistas chilenas

“Un nuevo mundo” es el nombre que recibe el proyecto del capítulo chileno del National Museum of Women in Arts, el cual tiene el objetivo de visibilizar el trabajo de artistas nacionales.

El National Museum of Women in the Arts, ubicado en Washington DC, es reconocido mundialmente por su énfasis en promover el arte de mujeres alrededor de todo el mundo.

Según comentó la directora ejecutiva de la Corporación, Alejandra Valdés, “la exposición consta de obras pertenecientes a distintas galerías y en cada una de ellas podremos enriquecernos con las visiones esperanzadoras, discordantes, y fantásticas de artistas de gran talento”.

La obra será presentada en el centro Corporación Cultural de Lo Barnechea, la cual estará presente durante todo marzo hasta el 2 de abril, con acceso a todo público. Entérate aquí de todos los detalles.