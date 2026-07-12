Seis víctimas fatales deja atropello en feria de Viña del Mar: conductor es cabo de la Armada

Al menos seis personas fallecidas es el saldo preliminar que deja un atropello que ocurrió a eso de las 8.40 de la mañana en la feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar, cuando el conductor de un automóvil perdió el control de este, subiéndose a la vereda y atropellando al menos a 13 personas.

Carabineros confirmó que, producto de ello fallecieron seis adultos, tres hombres y tres mujeres. Dentro de las restantes personas lesionadas se encuentran dos lactantes, mellizos de ocho meses, aunque según la policía uniformada se encuentran con lesiones menores. Todos los sobrevivientes fueron derivados al hospital Gustavo Fricke.

El prefecto de Carabineros de Viña del Mar, el coronel Jorge Guaita, precisó que el móvil ingresó a exceso de velocidad al sector de la feria, en el sentido del tránsito, y que su marcha solo se detuvo gracias a que terminó impactando contra un paradero de la locomoción colectiva.

Según precisó, en sus primeras declaraciones el conductor, un hombre mayor de edad, “dijo que no recuerda nada”. Sin embargo, distintos testigos aseveran que el chofer parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia. Un testigo que se se identificó como “Francisco”, dijo a la prensa que en el móvil aparentemente viajaban tres sujetos, dos de los cuales se dieron a la fuga tras el hecho, y que dentro del auto olía a marihuana y alcohol.

Respecto del conductor, a quien el mismo testigo sacó del vehículo, solo dijo que vestía una parka naranja, y también aseveró que antes del atropello el vehículo chocó a un auto azul que estaba detenido. La Armada informó que el sujeto es un cabo primero de dicha institución, perteneciente a la Infantería de Marina.

La institución dijo que el funcionario no se encontraba de servicio y conducía un vehículo particular. Fuentes policiales insisten en que según la versión del cabo, viajaba solo y habría perdido el conocimiento en los segundos previos a la tragedia. Pese a lo indicado por el testigo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que los exámenes de alcotest y narcotest aplicados in situ al chofer resultaron negativos.

Asimismo, señaló que “el Gobierno va a prestar toda la colaboración, tal cual como lo ha dicho el presidente, para que toda esta lamentable situación se esclarezca”.

Tras el accidente la policía tuvo que sacar al chofer en medio de una fuerte custodia, dados los intentos de los sobrevivientes por agredirlo. Fue conducido a la Primera Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, previo a la audiencia de control de detención y formalización que enfrentará en las próximas horas.