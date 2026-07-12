Senadora Gatica (RN) pide priorizar la empatía social por sobre los “números azules”

La jefa de Comité de RN, María José Gatica, y miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, dice que no le asustan los “rostros duros” ni las “cifras en rojo” de Teatinos 120. Tampoco levantar la mano para disentir en el Congreso, en medio del debate sobre “cobardes” y “valientes”.

La senadora por Valdivia cultiva un perfil templado, aún cuando ha derrotado rivales difíciles: la pobreza de su infancia, el cáncer, y en 2021, por una diferencia de 16.000 votos, cuando dejó fuera del Congreso a la entonces senadora en ejercicio Ena von Baer (UDI).

Su primera escuela, relata, no fue la academia, sino una bodega en Valdivia. En los años 80, tras un retorno incierto desde Uruguay, conoció cómo es vivir allegada, sin baño y con un pozo negro como único servicio. A los tres años, hija de una vendedora y un trabajador de la construcción, aprendió que la pobreza puede no ser tan dura “cuando hay amor en la familia”, y que “la empatía” con los más necesitados debe ser una “obligación” en el servicio público.

Sentada hoy en la Comisión de Hacienda, Gatica dice que “tener esa experiencia de entender lo que significa la escasez económica es fundamental; si no, no sirves para esto”, afirma la senadora Gatica, con una seguridad que desarma la tecnocracia. Su defensa de las viviendas sociales no es teórica; es eco de sus padres trabajando hasta lograr la casa propia, repitiéndole que el “cartón” profesional era la única salida.

“La Gatica”, como le dicen sus pares, evita criticar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por los recortes de presupuesto en Salud y Vivienda, aunque fue su blanco por semanas. Le agrada más hablar del trabajo de Iván Poduje, autor de la frase sobre la “devoción” y el “puño”.

El ascenso político de la legisladora es comentado en el Congreso. Como jefa de comité de RN, reivindica a su partido como el “sostén” del presidente J.A. Kast, pero reclama más espacio en los ministerios donde se toman las decisiones y defiende la diversidad de su bancada como una “riqueza”, recordando la libertad de acción que permitió votos divididos en la acusación exministro Grau.

—¿De quién es el mérito de sentar en una mesa a Hacienda, senadores de oposición y de Chile Vamos?

—Liderar el acuerdo para conversar con senadores de izquierda es responsabilidad de la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez. Ella articuló este trabajo, una iniciativa que le hace bien a la política. Ella lideró toda esta negociación y fue criticada por algunos de mi sector, pero no voy a entrar en polémicas ni “dimes y diretes” con representantes que militan en otros partidos, pues en RN se respeta la diversidad de opiniones.

—¿Y quién es el responsable del quiebre del acuerdo con el PPD?

—(Piensa) La votación definitiva es el próximo miércoles en la sala, tengo confianza de que la izquierda moderada, que entiende de economía, tomará una decisión pensando en el bien de Chile y no en la trinchera del momento.

—Hace dos semanas pidió a Hacienda usar las herramientas del MEPCO y a Seguridad la salida de los militares para el control del crimen organizado. ¿Cómo le ha ido con eso?

—El proyecto sobre el empleo de militares en algunas tareas lo conversé con el ministro Arrau. Él está de acuerdo, pero hay que avanzar primero con las reglas del uso de la fuerza y en el resguardo a la infraestructura crítica. Sobre el MEPCO, oficié para que se apliquen todas sus herramientas y así como se subió de golpe, puedan también bajarlo de una manera más rápida a cómo se está haciendo hoy. Para quien trabaja en servicio público, tener esa empatía es fundamental.

—¿Cree que el ministro Quiroz tiene la empatía que menciona para el servicio público?

—Yo soy del gobierno del presidente Kast. Por motivos de salud estuve fuera de la campaña, pero demostré mi apoyo en esta y la anterior segunda vuelta, en el Congreso, apoyando todos los proyectos de ley que el gobierno ha pedido. Pero una cosa es ese apoyo, y otra levantar la mano cuando algo no se está haciendo bien. En eso siempre he tratado de ser honesta.

—Cuando algo no se está haciendo bien…

—Y la situación específica con el ministro Quiroz, cada vez que se ha hecho algo, que, según mi convicción, no corresponde, lo he dicho y se lo he manifestado al ministro. Y siento que, en cierta manera, me ha escuchado, probablemente aún no en todo, pero ha existido una apertura. Por ejemplo, en el caso de los recortes que fueron solicitados por Hacienda a otras carteras, he sido bien crítica. Cualquier cartera puede tener recortes de presupuesto menos el Ministerio de Salud. Ahí no hay que recortar, sino que mantener el presupuesto o aumentarlo. Hay un compromiso de él con este tema, enfocado a lo que me corresponde a mí, en la Región de Los Ríos y el recorte en el Hospital Base de Valdivia, se entregará una respuesta a esta solicitud reasignación de recursos que fueron cortados.

—¿Empatía?

—Los ministros de Hacienda, del Gobierno que sean, no se caracterizan por ser ministros con una cara social o con una cara empática sino, en buen chileno, son el rostro más duro de los actores políticos de un gobierno. Ese es su papel, pero no por eso se va a tener que dejar de lado ciertas cosas que obviamente tienen impacto social y los que somos elegidos por la ciudadanía somos los encargados de hacer notar dónde están los errores, o qué cosa no está bien, para poder corregirla.

—¿Y si los números no dan azul?

—Yo sé que en otras cosas él ha realizado compromisos y los ha asumido, así como también ha dicho que no. Pero una cosa es el papel y lo que aguanta el papel, pero otra cosa es el impacto de los números en la calle. Y yo creo que ahí también hay que tener mucho cuidado porque no sacamos nada con querer cuadrar los números en azul, que en las finanzas públicas estén muy bien, si esa cuadratura conlleva un impacto social negativo para la ciudadanía, de las personas que hoy día necesitan ayuda del Estado.

Una cara positiva

—En Valdivia usted acostumbra a reunirse con comités habitacionales que se unen legalmente para postular a subsidios. ¿Cómo evalúa al ministro de Vivienda?

—Tengo una buena relación con el ministro Poduje. Me toca molestarlo bastante por el trabajo con comités de vivienda. Siento que él le ha hecho muy bien al Gobierno, Poduje es de los ministros que le da una cara positiva a esta administración, que demuestra lo que significa hacer la pega en la calle, en terreno. Demuestra también esa cara de lo que es ser un ministro social y que empatiza con que la necesidad de una familia de tener una vivienda. La necesidad de contar con una casa propia, o que se haga un mejoramiento de vivienda o con que los recursos que son para esta demanda, que es tan sentida para las familias que no tienen recursos, tiene que ser una urgencia para el Estado. Solo tengo buenas palabras para el ministro Poduje por esa preocupación social. Es una figura distinta, muy franco, le hace bien a la política.

—Ha sido crítico de Hacienda, acusó la frase del “devoto de la Virgen del Puño”…

—Las diferencias que puede tener con el ministro de Hacienda son válidas. Por un lado, Hacienda tiene que cuidar los recursos pero, por otro lado, Poduje entiende que hay carteras donde no se puede uno apretar mucho el cinturón, como Salud y Vivienda, carteras de alto impacto social. El gobierno debería hacer un esfuerzo y intentar reforzar las políticas sobre los comités sociales de viviendas. Voy a pedirle al Ejecutivo, que, por lo menos para la elaboración del Presupuesto 2027, esta sea una de las carteras priorizadas.

Las carteras del gobierno

—Ricardo Lagos Wever manifestó que Chile Vamos seria bueno tener más ministros de Chile Vamos en el gabinete del Presidente Kast. ¿Lo comparte?

—Sí, completamente. No por nada, hoy RN es un sostén importante para el gobierno del Presidente Kast. Lo digo con mucho orgullo, tenemos la convicción de que es un buen presidente y queremos que le vaya bien, pero para que le vaya bien, creo que es importante que el gobierno tenga más actores de RN en los ministerios, es decir, en el lugar donde se toman las decisiones y en ministerios que son importantes para dar dinamismo a la economía. Renovación Nacional debiera ser un partícipe más activo en las carteras del gobierno.

—¿Por qué?

—Somos el partido de derecha que tiene más concejales, que tiene más consejeros regionales, una alta mayoría de alcaldes, somos la bancada del Senado más grande, 10 senadores. No es menor el capital político que concentra RN y la mirada que nosotros tenemos de poder sumar votos de una izquierda más dialogante, es importante y también necesario para darle gobernabilidad a un país.

—Si en la Comisión de Hacienda del Senado jugaran al amigo secreto, ¿preferiría que le saliera Cicardini o Vodanovic en el papelito?

—Vodanovic.

—¿Por qué?

—Porque tengo más relación con ella, llevamos más tiempo en el Senado, me parece una mujer con carácter, que dialoga y es bien clara para decir las cosas. A mí me gustan las personas que son claras y que van de frente.

—¿Con qué carta RN debería competir con Arrau, Alessandri, Kaiser y Parisi?

—No voy a encasillarme con un solo nombre, lo importante es que Renovación Nacional tiene muy buenas cartas que puede potenciar, pero potenciar figuras significa trabajar con tiempo, no seis meses antes de una elección presidencial. Si hoy día potenciamos bien las cartas que tenemos, como Paulina Núñez, Andrea Valladares, el “Coté” Ossandón, etcétera, obviamente que vamos a poder competir para las elecciones presidenciales. Creo que bajo esa línea debiera ir nuestro partido.