Tras los mitos sexistas que dificultan el diagnóstico de niñas con dificultades de lenguaje

Mitos sexistas como que “las niñas tienen mayores capacidades comunicativas y lingüísticas que los niños” pueden propiciar una detección y evaluación androcéntricas de trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL), generando un tratamiento inadecuado e incluso un “infradiagnóstico en el caso de las niñas”, según la revisión crítica que ha elaborado un equipo de expertas. Las investigadoras del Grupo interuniversitario de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL), los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, adscrito al eHealth Center ( eHC ), de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) y la Universidad de Barcelona (UB) se han enfocado en evaluar las consecuencias de estereotipos sexistas y roles de género en el entorno de la población infantil con TDL. “La diferencia entre niños y niñas en relación con la adquisición del lenguaje no es lo suficientemente grande como para justificar la creencia o el mito generalizado de que las niñas tienen mayores capacidades comunicativas y lingüísticas a lo largo de todo el desarrollo”, ha señalado en una nota facilitada por la UOC la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e integrante de la asociación Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo), Nadia Ahufinger.

Diez mitos sexistas sobre el lenguaje Que “las niñas tienen mayores capacidades comunicativas y lingüísticas que los niños”, que “los niños interrumpen porque saben más cosas que las niñas”, que ellos “hablan desde el conocimiento y la razón, y ellas “desde la opinión y la emoción” son algunos de los diez mitos más comunes sobre el lenguaje y la esfera emocional, y atributos culturalmente impuestos, que han identificado las expertas. Estas creencias sexistas han provocado evaluaciones androcéntricas del trastorno del desarrollo del lenguaje, y, en consecuencia, una mayor detección en niños que en niñas con TDL, según aseguran Nadia Ahufinger y la experta de la Universidad de Barcelona, Mari Aguilera, autoras de esta revisión. Las niñas y niños que padecen este “trastorno invisible”, con una prevalencia del 7 %, presentan dificultades para expresarse y comprender el lenguaje oral, y en aspectos no lingüísticos como la cognición, la memoria, el rendimiento académico o las habilidades socioemocionales. Infradiagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje “Debido a esta mirada androcéntrica, no sabemos todavía si existe un perfil de dificultades del lenguaje -emocionales, sociales y de las diversas esferas afectadas- que pueda ser diferente entre niños y niñas con este trastorn”, ha explicado Ahufinger en una nota facilitada por la UOC. Y ha recalcado que “este aspecto puede incidir directamente en el infradiagnóstico de las niñas y en un diseño desajustado de la intervención”, por lo que, añade, es necesario el desarrollo de una metodología en la que se tenga en cuenta la mirada feminista.

A ello se suma el obstáculo de que las familias no acudan a las consultas profesionales porque no lo ven necesario o creen que por ser niñas no tendrán dificultades en el lenguaje, sostiene el estudio.

Ante esta situación, Ahufinger ha resaltado “la importancia de trabajar desde una perspectiva feminista en la ciencia y en el abordaje del TDL”.

Y propone, junto al resto de expertas, “incorporar protocolos y guías que tengan en cuenta los sesgos sexistas en la detección y evaluación del TDL en el trabajo con las familias para poder así atender a esta población desde la coeducación y una igualdad real“.