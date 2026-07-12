Seis víctimas fatales deja atropello en feria de Viña del Mar

Al menos seis personas fallecidas es el saldo preliminar que deja un atropello que ocurrió a eso de las 8.40 de la mañana en la feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar, cuando el conductor de un automóvil perdió el control de este, subiéndose a la vereda y atropellando al menos a 13 personas.

Carabineros confirmó que, producto de ello fallecieron seis adultos, tres hombres y tres mujeres. Dentro de las restantes personas lesionadas se encuentran dos lactantes, mellizos de ocho meses, aunque según la policía uniformada se encuentran con lesiones menores. Todos los sobrevivientes fueron derivados al hospital Gustavo Fricke.

El prefecto de Carabineros de Viña del Mar, el coronel Jorge Guaita, precisó que el móvil ingresó a exceso de velocidad al sector de la feria, en el sentido del tránsito, y que su marcha solo se detuvo gracias a que terminó impactando contra un paradero de la locomoción colectiva.

Según precisó, en sus primeras declaraciones el conductor, un hombre mayor de edad, “dijo que no recuerda nada”. Sin embargo, distintos testigos aseveran que el chofer parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia. Un testigo que se se identificó como “Francisco”, dijo a la prensa que en el móvil aparentemente viajaban tres sujetos, dos de los cuales se dieron a la fuga tras el hecho, y que dentro del auto olía a marihuana y alcohol.

Respecto del conductor, a quien el mismo testigo sacó del vehículo, solo dijo que vestía una parka naranja, y también aseveró que antes del atropello el vehículo chocó a un auto azul que estaba detenido.

Tras el accidente la policía tuvo que sacar al chofer (un hombre joven) en medio de una fuerte custodia, dados los intentos de los sobrevivientes por agredirlo.