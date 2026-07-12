[Lo+Leído] Gobierno declinó alegar contra amparo presentado por condenado en masacre de Paine

Exsoldado condenado por 14 homicidios recurrió pidiendo la libertad condicional, en un caso en el cual prestaron declaraciones numerosos civiles, incluyendo al padre del Presidente José Antonio Kast y su hermano mayor.

Cuatro abogados querellantes enviaron una carta a la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, cuestionando que el organismo no se hiciera parte del recurso de amparo presentado por el exsoldado Raúl Areyte Valdenegro, condenado por 14 homicidios calificados cometidos en Paine en 1973.

El recurso de amparo fue presentado por Areyte contra la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que, de forma unánime, le negó ese beneficio. El informe de la comisión señala que, pese a su buena conducta y haber cumplido la mitad de la pena, Gendarmería advirtió deficiencias para asumir sus actos.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto lo resuelto por la Comisión de Libertad Condicional al estimar que no se había cumplido con el deber del Estado de oír a las víctimas.

La abogada Andrea Gattinni calificó como “gravísimo” que el Programa de Derechos Humanos no participara en este tipo de acciones y afirmó que ello compromete la responsabilidad internacional del Estado. El abogado Francisco Bustos señaló que solicitarán conocer las razones jurídicas y técnicas de esa decisión.

El texto señala que 80 organizaciones de Derechos Humanos denunciaron al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el desmantelamiento del Programa de Derechos Humanos y por la decisión de no apelar en distintos casos, y que el 5 de agosto la CIDH realizará una audiencia temática sobre la materia. Sigue leyendo en El Mostrador