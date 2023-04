Amaru Moya: “Hacen falta más mujeres y disidencias en el mundo científico”

En una estadía de tres meses en la ciudad de Edmonton, Canadá, el estudiante de física, Amaru Moya pudo comprobar la importancia de la inclusión y la diversidad en los equipos de investigación.

En América Latina, las mujeres en carreras STEM (acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son menos del 20% del total de profesionales, según estadísticas internacionales. Algo similar ocurre con la diversidad sexual. “Es muy difícil, pero vale la pena luchar por defender los espacios. Y vale mucho más la pena cuando ya estás saliendo y ves que la gente se siente cómoda expresándose y entrando a la ciencia como disidencias ‘visibles’”, reflexiona el estudiante de física de la Universidad de Chile, Amaru Moya.

En 2022, ganó la beca Emerging Leaders y estuvo tres meses viviendo en la ciudad de Edmonton en Canadá y un aspecto que le llamó la atención fue lo respetuoso e inclusivo de la ciudad. “Son petroleros, como muy gringos, tienen unas camionetas gigantes, comen mucha carne. Pero, al mismo tiempo, son muy respetuosos, tienen muy inculcado eso de respetar a las otras personas”, dice.

En esta línea, relata su primer día de clases en Canadá. “Cuando entré lo primero que me preguntaron fue mi pronombre como una señal de respeto. Y eso es algo que no ocurre en general”, comenta.

Cuando Amaru ingresó a la Universidad en 2019 aún no había iniciado su transición, sin embargo notó que puede ser un lugar más cerrado para la diversidad. “Me gustaría recalcar que hacen falta mujeres y disidencias en el mundo científico, y no porque no sean capaces, sino porque -y lo entiendo porque lo he vivido- el espacio de la ciencia no es de lo más fácil”, asegura.

Durante su viaje también observó un nuevo enfoque respecto a la disciplina y la orientación más práctica que existe a nivel internacional. “Allá están más dirigidos hacia la industria. En Canadá, los profes pueden hacer mucho. Se trabaja más directamente con empresas y les sirve mucho tener físicos porque saben mucho de ecuaciones, programar, organizar y estudiar para resolver el problema. Entonces, es una habilidad muy útil”.

En el futuro, le gustaría volver a realizar una pasantía en Canadá y seguir especializándose en la investigación y la ciencia.

“La emoción que siento cuando voy a los seminarios y empiezo a conectar las cosas que aprendí con otras de la carrera, como que nada le gana a esa sensación”, agrega.