Autora de la carta contra exsubsecretario Larraín: “Además de acoso sexual había abuso de poder”

Tras toda la polémica que generó el sorpresivo despido del exsubsecretario de Previsión Social, en medio de las negociaciones de la ministra del Trabajo por la reforma de pensiones, El Mostrador Braga tomó contacto con la extrabajadora de la subsecretaría que envió la carta a la ministra Jara y que dio origen a la decisión de pedirle la renuncia a Christian Larraín. Bajo la condición de mantener su identidad bajo reserva, la exfuncionaria refiere que el acoso de parte de Larraín era una situación diaria y que no la afectó solo a ella sino también a una gran cantidad de trabajadoras, situación que se sumaba a un constante abuso de poder en el trato verbal proferido contra funcionarios y funcionarias que estaban bajo su jefatura.

Desde que en 2022 llegó a la Subsecretaría de Previsión Social de Chile, Christian Larraín habría mostrado una naturalización del lenguaje sexualizado hacia sus trabajadoras. Así lo reconoció Tamara, nombre ficticio de la extrabajadora que envió una carta a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, alertándola del abuso de poder que ejercía el ahora exsubsecretario, así como de malos tratos y acoso sexual. “Yo solo quiero que se sepa la verdad”, subrayó en diferentes ocasiones en una entrevista telefónica con El Mostrador Braga.

-¿Cómo describirías el comportamiento diario del exsubsecretario?

-Él tenía una actitud misógina, pero además de patrón de fundo. Se comportaba como el típico hombre maltratador de su señora, que luego de maltratar, trataba de dar vuelta la situación para hacer que la otra persona sintiera que hizo algo malo para merecer ese trato. Por ejemplo, luego de gritonear a una trabajadora y dejarla llorando, le llevaba un chocolate.

Esto va más allá de lo sexual, que es lo que está denunciado. Porque hay un tema de… abuso de poder. De sentirse el dueño, amo y señor, de ‘aquí yo hago y deshago’, de tratar como se le diera la gana a todos y a todas… a la secretaria, al auxiliar, a la administrativa, a todos.

-¿Pero siempre con mujeres o también con hombres?

-Con todos. Evitaban ir a su oficina y nos protegíamos entre nosotros. A mí a veces me decían ‘velo tú con él, explícale tú por favor’, porque era de un miedo, un terror de decirle ‘no, esto no se puede hacer porque, no sé, no se puede viajar en business‘, por ejemplo.

Y una como mujer tiende a minimizar ciertas actitudes, ciertos comentarios. Pero yo una vez fui a ver un tema con él y me senté en la silla de visita, y había una regla en la mesa y le digo ‘jefe’, para empezar a hablar, porque siempre mantuve esa distancia, y él me decía ‘tutéame’ y yo le decía que no podía porque es mi jefe. Entonces, le paso una regla y me dice: ‘Ay, encontraste con lo que te estaba esperando’… con un tono, con una mirada… y situaciones como esas pasaban a diario con distintas trabajadoras. Había que ir a su oficina pensando a la defensiva, casi violenta, para que no se sobrepase.

Y eso era parte del cotidiano desde siempre. Hubo un periodo en que estuve peleada con mi marido, y en el último tiempo se acercaba y me decía ‘¿todavía estás sola?’.

-¿Y esto pasaba a mensajes por WhatsApp o siempre eran en situaciones privadas?

-Conmigo no, pero yo sé que con una extrabajadora sí lo hizo y la obligó a borrar sus mensajes…

-¿Cómo se daban estas situaciones de acoso?

-Las situaciones de violencia, de acoso, las sugerencias sexuales las hacía delante de otras personas, le daba lo mismo. Un día, por ejemplo, le hizo un comentario a una trabajadora sobre una parlamentaria… Empezó a hablar del aspecto físico de una parlamentaria, que no sé si de Maite Orsini o alguien, y dijo que ‘no tenía de dónde agarrarla’, un comentario así…

-¿Y cómo viviste esas situaciones?

-Me empecé a desmotivar, porque ya no quería estar en el trabajo. Sentí que empecé a dañar a mi equipo con mi ánimo, con mi desmotivación. Entonces yo dije ‘no puedo seguir así’… se empezó a notar mucho. Y era todo el equipo el que sabía lo que pasaba, estaba consciente de este cansancio de lo que venía sucediendo. Nunca nos había tocado un subsecretario así.

-¿Hubo trabajadores y trabajadoras que renunciaron por este motivo?

-Hubo trabajadoras que no duraron más de un mes desde el inicio, renunciaron desde el principio por el trato que él les daba, y hay mucha gente que al menos pensó en renunciar.

-¿En algún momento se plantearon denunciar?

-Muchas veces… pero siempre supimos que era muy compleja la situación en la que nos encontrábamos… por los cargos, por el poder que sabíamos que él tenía, porque, más allá de cualquier cosa, nosotras somos funcionarias de carrera, no militamos en ningún partido, no tenemos redes políticas, la mayoría hemos trabajado años aquí desde la vuelta a la democracia.

-Por lo que refiere, esto vas allá de una situación de acoso sexual…

-Una funcionaria tiempo atrás tuvo un problema que la dejó con discapacidad y, a pesar de eso, él la seguía maltratando… También recuerdo el caso de otro trabajador que tenía a un familiar directo por fallecer y lo hacía trabajar igual, sin ningún tipo de consideración, como si no pasara nada.

Cuando recién llegó a trabajar, conseguí una secretaria muy buena que vino de otra oficina y se devolvió a los meses… No soportó. Porque tiene niños, entonces no se puede quedar hasta las tantas, pero él quería que ella le sirviera el café, habiendo más auxiliares y otras trabajadoras.

Por eso, cuando se hablaba de acoso sexual, yo pensaba que esto va más allá… hablamos de un tipo de persona… un tipo de maltratador… Yo sé que es importante el tema del acoso sexual, pero creo que es importante que se hable de todo esto. Porque se va a hacer justicia no tan solo a quienes recibimos cierto tipo de acoso sexual o violencia de género, sino que a todos aquellos a quienes él maltrató y a quienes se sintieron maltratados por él.

-¿Estamos hablando de todo un equipo, que trabajan o trabajaron con él?

-De todos. Y creo que eso es importante, mostrar efectivamente cómo es él como persona. ¿Porque a quién estoy poniendo a liderar una institución? Yo sé que es importante el tecnicismo, sé que es importante la reforma, sé que son importantes las leyes que quiero sacar adelante y los proyectos que quiero sacar adelante, pero también es importante a quién estoy poniendo a liderar una institución.

-¿La ministra Jara sabía?

-Ella no tenía conocimiento, digamos que era un rumor interno, era algo conocido por todos, no había llegado a sus manos como tal. Entonces le hice llegar una carta, y valoro su valentía, porque ella le pidió la renuncia.