Ley Karin: “Tenemos un deber con quienes han sido víctimas’’

La pronta entrada en vigencia de la Ley 21.643 fue el puntapié para realizar el seminario Ley Karin: acoso sexual y laboral en la administración del Estado, instancia que fue inaugurada por la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

En la actividad realizada por la Universidad Central, la autoridad de gobierno advirtió que son “temas que han estado presentes mucho tiempo en la sociedad chilena, pero que de forma emergente hoy día se visibilizan y permiten además tomar medidas. No creo que las conductas que hoy día se estiman como lesivas para la salud laboral, para una buena convivencia en las empresas no hayan existido hace bastante tiempo, pero no se reconocían como tales; por lo tanto, en la medida que no se visibilizaban era bien difícil no solo promover un cambio legal, sino que aún más importante, un cambio cultural. Y este es un desafío tremendo”.

El 1 de agosto comienza a implementarse la Ley Karin y con ello empresas y órganos estatales deberán contar con un protocolo de prevención de abuso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. “Tenemos un deber con quienes han sido víctimas o con la prevención para el futuro (…) esta ley pone el foco donde no ha estado: en prevenir”, agregó la Ministra Jara. Así como en el proceso de investigación de hechos de este tipo.

La ley surgió en honor a Karin Salgado Molina, servidora pública quien se quitó la vida en 2019 luego de ser víctima de acoso en su trabajo. Su hermana Claudia, dirigente del Movimiento “Nunca Más Otra Karin” participó del Seminario y se refirió a su hermana, del difícil camino que les ha tocado vivir y de la importancia de la nueva normativa. “Esta ley es un cambio cultural que tenemos que hacer entre todas y todos (…) va de la mano con el Convenio 190 de la OIT y hoy día esta ley sí va a salvar vidas, va a proteger a las y los trabajadores del país (…) La sensación es de esperanza y de devolverle la dignidad a las y los trabajadores”, indicó.