Estudio revela el positivo impacto de la extensión del postnatal en la salud infantil

A partir de la reforma que aumentó el periodo de permiso postnatal de 12 a 24 semanas, el estudio “Impact of an extension of maternity leave on infant health”, publicado en el Journal of Population Economics, muestra un impacto positivo en la salud infantil. La investigación utilizó datos administrativos de mujeres inscritas en el sistema de seguro de salud privado para medir la salud infantil, de acuerdo al número de días de licencia por enfermedad grave del niño menor de un año (EGNMA) que solicitaban las madres.

Los resultados de la investigación indicaron que la extensión del postnatal redujo el número de días de licencia por EGNMA en 6,43 días, lo que comparado con el periodo previo a la reforma equivale a una disminución de 32%. Este impacto positivo es incluso observable entre madres de distintos grupos etarios y de diferentes ingresos.

Adicionalmente, los investigadores hallaron efectos en la cantidad de visitas al pediatra, pues en comparación con aquellas madres que solo tuvieron doce semanas de postnatal, las madres que gozaron de un postnatal de 24 semanas realizaron 0,91 visitas menos al pediatra durante el primer año de vida de sus hijas/hijos. Esta disminución sugiere que la extensión del postnatal contribuyó a mejorar la salud infantil y respalda los otros hallazgos de esta investigación relacionados con las licencias por enfermedad.

El estudio también analizó las licencias por EGNMA según el tipo de diagnóstico. Los resultados mostraron que la reducción en los días de enfermedad se debió principalmente a una disminución en enfermedades digestivas y respiratorias.

Para conocer los mecanismos detrás de estas mejoras, los investigadores revisaron datos de encuestas y encontraron que, entre las madres trabajadoras, la extensión del postnatal no afectó la probabilidad o duración de la lactancia materna. En cambio, sí se redujo la asistencia de niños menores de seis meses a guarderías, situación que los investigadores atribuyeron a una sustitución del cuidado grupal por el cuidado maternal y, en consecuencia, disminuyó la exposición a enfermedades transmisibles a una edad temprana.

En resumen, esta publicación demuestra que la reforma que extendió el postnatal en Chile ha tenido beneficios significativos para la salud de los niños y niñas menores de un año, quienes estuvieron menos expuestos a enfermedades, visitaron menos veces al pediatra y cuyas madres solicitaron menos días de licencia por EGNMA.