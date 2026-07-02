Coopeuch elimina cobro por transferencias electrónicas para sus socios

Desde el 1 de julio, los socios de Coopeuch pueden realizar transferencias electrónicas (TEF) sin costo, medida con la que la cooperativa busca fortalecer la inclusión financiera y consolidarse como la principal institución financiera de sus asociados.

El gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, sostuvo que la decisión “no es solo una mejora en costos”, sino una señal concreta del compromiso de la entidad con la inclusión financiera. “Impacta directamente a nuestros socios, simplificando su día a día y apoyando el progreso y bienestar de sus familias”, afirmó.

Silva explicó que la iniciativa busca incentivar el uso cotidiano de las cuentas de la cooperativa y que un mayor número de socios opere con Coopeuch como su institución financiera principal. “No solo estamos eliminando un cobro, estamos eliminando barreras, fortaleciendo la confianza y avanzando con decisión para liderar la inclusión financiera en Chile”, añadió.

La eliminación del costo de las transferencias forma parte de una estrategia orientada a aumentar la vinculación de los socios con la cooperativa, promoviendo el uso de sus productos para operaciones habituales, como el depósito de remuneraciones y las transacciones diarias.

Según Coopeuch, este mayor uso de las cuentas también ha generado beneficios económicos para sus socios. Durante este año, quienes realizan compras recurrentes incrementaron el remanente asociado a estos productos en hasta un 87%.

La medida se suma a otras iniciativas implementadas por la cooperativa para apoyar a sus asociados en un escenario económico desafiante, entre ellas el congelamiento de cuotas hipotecarias, beneficios en la compra de bencina y una renovada oferta de medios de pago.

Con cerca de 2 millones de personas atendidas, Coopeuch señaló que continuará impulsando acciones para ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer la inclusión financiera en el país.