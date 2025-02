Conmoción por anulación de condena de Nicolas Zepeda por asesinato de Narumi Kurosaki

Durante la jornada de este miércoles, el Tribunal de Casación dio a conocer que acogió el recurso presentado por la defensa de Nicolás Zepeda, quien fue condenado a 28 años de prisión por el delito de asesinato en la desaparición y muerte de exnovia Narumi Kurosaki.

El joven chileno fue condenado en apelación diciembre de 2023, a la misma pena que se le había impuesto en la primera instancia. En diciembre de 2023, la justicia francesa ratificó la condena impuesta al chileno en 2022 de 28 años de prisión, cuando también fue considerado culpable del crimen de su exnovia, a quien conoció en Japón en 2014.

Recordemos que la joven japonesa de 21 años desapareció el 5 de diciembre de 2016 en Francia y la última persona en verla con vida fue su ex pareja Nicolás Zepeda.

La Fiscalía francesa pedía para Zepeda cadena perpetua, ya que, según argumentó el fiscal de Besançon, Étienne Manteaux, todas las pruebas de la investigación apuntaban a Zepeda.

Anulación de condena

De esta forma, la condena que recibió en 2023 fue anulada, por lo que se realizará un nuevo juicio. Este recurso, presentado con el objetivo de reanudar el proceso, cuestiona los procedimientos de los juicios anteriores.

La instancia definirá si el chileno pasó por un correcto procedimiento durante el juicio en Francia, no el crimen.

Entre las irregularidades expresadas se encuentran la proyección de presentaciones en PowerPoint que no habrían sido notificadas a los abogados del acusado, así como las investigaciones realizadas por la defensa de Kurosaki de manera independiente, lo que, según el recurso, violaría el código penal francés.

Los abogados de Nicolás Zepeda señalaron que esas diligencias de investigación se llevaron a cabo en contravención al artículo 283 del Código Procesal Penal francés. Además, el investigador, en su testimonio, utilizó proyecciones de documentos que no habían sido previamente comunicados a la defensa.

Cabe destacar que Zepeda se encontraba cumpliendo su condena en Francia, mientras que el cuerpo de Narumi Kurosaki, estudiante japonesa de 21 años, aún no ha sido encontrado.

La decisión no implica su liberación, por lo que Zepeda seguirá en prisión hasta el nuevo proceso.

Una personalidad controladora y posesiva

En las semanas que duró el proceso, la fiscalía se esforzó en mostrar el carácter poco veraz, posesivo y manipulador del acusado, que incluso revisaba las cuentas de redes sociales de Narumi desde que se conocieron. Zepeda se vio forzado a reconocer que había mentido en algunas ocasiones, aunque siempre insistió en su inocencia en cuanto al asesinato.

rompió en llanto e insistió que “no soy un asesino”.

“Estoy muy lejos aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino, no soy una asesino. No maté a Narumi. Yo no la maté. No soy un asesino”, gritó el acusado en su última intervención ante el jurado, durante la audiencia en el Palacio de la Justicia de Vesoul y tras guardar silencio durante toda la investigación.

Aun así, Zepeda fue condenado ante las numerosas pruebas y testigos que apuntaban en su contra. Según la acusación, se consideró que había viajado a Francia con el objetivo de enfrentar a Kurosaki, quien se encontraba en una nueva relación. Zepeda espió a la joven en su residencia universitaria durante varios días y, la noche del 4 de diciembre de 2016, tras cenar juntos, la habría estrangulado o asfixiado en la madrugada del 5 de diciembre, ocultando su cuerpo en un área boscosa o en el río Doubs.

El fiscal Étienne Manteaux sostuvo que los gritos de mujer escuchados por otros estudiantes esa noche fueron una prueba clave en su contra. También argumentó que, tras el crimen, Zepeda se quedó con el celular de su exnovia y fingió ser ella, enviando mensajes a sus familiares y amigos para demorar su búsqueda.

