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Italia: actividad en el volcán Etna obliga a autoridades sicilianas a adoptar medidas de seguridad Tendencias

Italia: actividad en el volcán Etna obliga a autoridades sicilianas a adoptar medidas de seguridad

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

La colada de lava, a 3.000 metros de altitud, no afecta al aeropuerto de Catania, ciudad siciliana más próxima al volcán. Expertos recuerdan que agua y CO₂ pueden desencadenar explosiones altamente destructivas en el volcán, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas de seguridad.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Las autoridades italianas elevaron de verde a amarillo el nivel de alerta del Etna tras una nueva erupción en el Valle del León, a 3.000 metros de altitud. La colada de lava no afectó al aeropuerto de Catania, pero se reforzó la vigilancia y se pidió proteger a excursionistas. Protección Civil basó la decisión en informes del Observatorio Etneo y del INGV. El Etna, el volcán más activo de Europa, ha mostrado que tanto el agua como el CO₂ pueden generar explosiones muy destructivas; comprender estos mecanismos es clave para anticipar riesgos y mejorar la alerta temprana.
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Las autoridades italianas elevaron el nivel de alerta del volcán Etna de “verde” a “amarillo” tras una nueva erupción en el Valle del León, a unos 3.000 metros de altitud en la isla de Sicilia. El fenómeno estuvo acompañado de un incremento constante de los temblores en el macizo, cercano a la ciudad de Catania.

La actividad generó una pequeña colada de lava que, por el momento, no representa peligro ni ha afectado las operaciones del aeropuerto de Catania. Aun así, el Departamento de Protección Civil reforzó el sistema de vigilancia y solicitó a las autoridades locales que adopten medidas para evitar riesgos, en especial por la posible presencia de excursionistas en la zona.

El cambio de nivel de alerta se apoya en los reportes del Observatorio Etneo y del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV). Un comunicado de Protección Civil precisó que la decisión “se basa en los informes sobre los fenómenos observados y en las evaluaciones de peligrosidad elaboradas por los Centros de Competencia”. La medida intensifica la coordinación y el intercambio de información entre los científicos y el organismo de protección.

El Etna, el volcán más activo de Europa, ha registrado eventos de gran violencia en el pasado. Dos explosiones separadas por miles de años demostraron que tanto el agua como el dióxido de carbono pueden activar procesos que llevan a eventos altamente explosivos, capaces de lanzar cenizas y gases a la atmósfera y modificar el paisaje en pocos días.

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