Italia: actividad en el volcán Etna obliga a autoridades sicilianas a adoptar medidas de seguridad

Las autoridades italianas elevaron el nivel de alerta del volcán Etna de “verde” a “amarillo” tras una nueva erupción en el Valle del León, a unos 3.000 metros de altitud en la isla de Sicilia. El fenómeno estuvo acompañado de un incremento constante de los temblores en el macizo, cercano a la ciudad de Catania.

Lava from Italy’s Mount Etna lit up the night sky with glowing red flashes as the volcano continued erupting at an elevation of nearly 9,800 feet, according to Italy’s National Institute of Geophysics and Volcanology. pic.twitter.com/kYCfZy6q8T — Breaking911 (@Breaking911) June 30, 2026

La actividad generó una pequeña colada de lava que, por el momento, no representa peligro ni ha afectado las operaciones del aeropuerto de Catania. Aun así, el Departamento de Protección Civil reforzó el sistema de vigilancia y solicitó a las autoridades locales que adopten medidas para evitar riesgos, en especial por la posible presencia de excursionistas en la zona.

El cambio de nivel de alerta se apoya en los reportes del Observatorio Etneo y del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV). Un comunicado de Protección Civil precisó que la decisión “se basa en los informes sobre los fenómenos observados y en las evaluaciones de peligrosidad elaboradas por los Centros de Competencia”. La medida intensifica la coordinación y el intercambio de información entre los científicos y el organismo de protección.

El Etna, el volcán más activo de Europa, ha registrado eventos de gran violencia en el pasado. Dos explosiones separadas por miles de años demostraron que tanto el agua como el dióxido de carbono pueden activar procesos que llevan a eventos altamente explosivos, capaces de lanzar cenizas y gases a la atmósfera y modificar el paisaje en pocos días.