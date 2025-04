“Mi hermana está recién parida y la detuvieron”: redadas a haitianas embarazadas en Rep. Dominicana

“Es que se están llevando hasta los que tienen pasaporte o permiso de residencia, que en muchos casos tienen vencido y no pueden renovar”, al estar los consulados dominicanos en Haití cerrados desde septiembre de 2022.

Pero la ofensiva contra la inmigración irregular haitiana no acabó ahí.

“Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites”, dijo al respecto el mandatario en su mensaje a la nación.