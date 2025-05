Empresas chilenas profundizan compromiso con inclusión LGBTIQ+

En un escenario político internacional marcado por el avance de la ultraderecha y el retroceso en la promoción de derechos y políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), las empresas de nuestro país muestran una respuesta decidida: profundizar su compromiso con la equidad y con la creación de entornos laborales seguros para todas las personas.

Así lo demuestra la novena versión de la Radiografía Equidad CL, desarrollada por la red Pride Connection Chile, Fundación Iguales y Human Rights Campaign (HRC), la ONG de diversidad más grande de Estados Unidos. En esta edición se contó con la participación de 141 organizaciones, incluyendo casos de empresas con múltiples filiales e impactando a 390 mil colaboradores pertenecientes a estas entidades. Este instrumento único en Chile permite identificar avances, brechas y oportunidades para fortalecer la inclusión LGBTI+ en el ámbito laboral.

Entre octubre de 2024 y enero de 2025, Pride Connection, la red que promueve entornos laborales inclusivos para la comunidad LGBTI+, realizó su última evaluación, con una destacada participación de empresas de retail, banca, farmacéuticas, consultorías, tecnológicas y del rubro alimenticio. Esta medición busca diagnosticar el estado de las políticas de diversidad e inclusión al interior de las organizaciones, identificando buenas prácticas y áreas de mejora para garantizar espacios libres de discriminación donde todos los colaboradores puedan desarrollarse profesionalmente. Los resultados de este estudio servirán como hoja de ruta para que las compañías fortalezcan sus compromisos con la equidad y la diversidad.

Es importante tener en cuanto que, según Fundación Iguales, un 35% de personas LGBTIQ+ oculta su identidad en el trabajo por miedo a discriminación. Este estudio es fundamental para entender e identificar los avances y brechas que existen en el ámbito laboral para la comunidad LGBTIQ+.

Contra todo pronóstico en un escenario sociopolítico complejo, el 66% de las empresas evaluadas ha implementado inducciones inclusivas con capacitaciones obligatorias desde el primer día de trabajo, según el último estudio de Pride Connection. Y aunque aún existen desafíos como la inclusión trans en cargos directivos o la cobertura en pymes, este dato revela que la transformación cultural corporativa sigue ganando terreno. Las compañías están traduciendo en hechos concretos su compromiso con la diversidad, incluso en tiempos adversos.

“Lo que antes era un ‘nice to have’ hoy es un imperativo empresarial”, señala el informe, destacando cómo estas prácticas ya no se limitan a multinacionales, sino que comienzan a permear en empresas nacionales de distintos tamaños. ¿El próximo paso? Que estos procesos no solo existan, sino que se midan en su impacto real sobre la retención de talento diverso y el clima laboral.

Inclusión con estrategia, no solo discurso

Los números hablan por sí solos: el 96% de las compañías evaluadas hoy cuenta con políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) formalizadas y en ejecución, marcando un hito histórico. La cifra contrasta fuertemente con el 57% registrado en 2017, evidenciando una transformación sin precedentes en el mundo corporativo local.

Pero más allá del papel, lo relevante es el cambio de paradigma: el 94% de estas organizaciones ya considera la diversidad sexual como un eje estratégico de negocio, integrado en sus planes de gestión de talento y cultura organizacional.

“Estamos pasando de las declaraciones de principios a las acciones medibles”, explica el informe, destacando cómo empresas chilenas están incorporando métricas específicas en:

Reclutamiento inclusivo

Capacitación obligatoria en sesgos

Beneficios equitativos

El desafío ahora: llevar estos avances a las gerencias medias y asegurar su implementación en toda la cadena de valor.

Entre las empresas evaluadas, 67 obtuvieron el sello “Mejor Lugar para Trabajar para las Personas LGBTI+”, beneficiando directamente a 282.708 trabajadores y trabajadoras en total. Esto representa un 47,5% del total de compañías medidas y confirma que la inclusión no es solo un imperativo ético, sino una herramienta concreta de atracción de talento.

En cuanto a nuevas generaciones, el 24% de las organizaciones desarrolla iniciativas para atraer talento joven LGBTI+, mientras que el 7% promueve activamente la contratación de personas trans.

Pese a los avances, aún persisten desafíos urgentes. Solo un 34% de las organizaciones declara implementar acciones orientadas a personas no binarias, lo que evidencia una deuda significativa en materia de representación e inclusión efectiva.

Los desafios que quedan

Por otro lado, aunque el 62% de las organizaciones cuenta con protocolos específicos para procesos de transición de género, y el 59% con beneficios dirigidos a personas trans, las cifras revelan un estancamiento respecto al estudio anterior (56,5%), lo que indica la necesidad de reimpulsar estas iniciativas.

“Defender el trabajo de esta radiografía es clave para distinguir a las empresas que realmente están comprometidas con la inclusión de aquellas que solo la usan como una estrategia de marketing pasajera. La Radiografía Interna de Pride Connection Chile es el único instrumento en el país que entrega un diagnóstico serio, profundo y medible sobre la diversidad sexual y de género en el mundo corporativo. Con casi 400 mil personas empleadas en estas empresas, seguimos apostando por visibilizar lo que se hace bien, detectar lo que falta y avanzar, con datos en mano, hacia entornos laborales más justos, seguros y equitativos para todas las personas”, concluyó Emilio Maldonado, director y fundador de la red Pride Connection Chile.