Más de mil mujeres con cáncer de mama quedan sin tratamiento tras exclusión de terapias

Un duro golpe para más de mil mujeres chilenas diagnosticadas con cáncer de mama ha generado la eliminación de tres tratamientos comprometidos por el Ministerio de Salud para el año 2025. La medida, tomada en diciembre pasado, afecta directamente a pacientes del sistema público, dejando sin acceso a terapias que representan una mejora significativa en la calidad y expectativa de vida para pacientes en primera línea.

Cabe mencionar que las pacientes con cáncer de mama en primera línea son aquellas que están recién diagnosticadas y que no han recibido tratamiento previo. La elección del tratamiento depende del tipo y estadio de la enfermedad oncológica, así como de la salud general de la paciente.

Ante esta situación, la Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes, en conjunto con otras organizaciones ciudadanas y de pacientes, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. El objetivo es revertir lo que califican como una “decisión arbitraria y regresiva” que vulnera el derecho a la vida, la salud y la dignidad de las mujeres afectadas.

Cabe destacar que, en 2023 fallecieron 2.263 mujeres por cáncer de mama, el mayor número de muertes por este cáncer desde que se tienen registros. Esto significa que en comparación al 2022, las defunciones aumentaron en un 12,87% a nivel nacional. Las regiones más afectadas fueron la de Aysén con un 220% más de decesos; la de Tarapacá, con un 124% y las de Arica y Parinacota, Atacama y Magallanes con un 70% cada una.

Una decisión sin aviso, y con consecuencias reales

Las terapias eliminadas que nunca han estado disponibles en primera línea fueron los Inhibidores de CDK4/6 llamados: Palbociclib, Ribociclib y Abemaciclib. Cabe mencionar que la única disponible pero en segunda línea en el sistema público es Palbociclib. Sólo el sector privado tienen acceso a todos los tratamientos antes mencionados.

Estos medicamentos estaban destinadas a mujeres con cáncer de mama y otros subtipos que requieren tratamientos de alta especificidad. Estos tratamientos habían sido anunciados como parte del fortalecimiento de la cobertura oncológica del Estado en el marco del Plan Nacional del Cáncer.

Sin embargo, en diciembre de 2024, sin previo aviso a los equipos médicos ni a las propias pacientes, se decidió dejar sin efecto su incorporación en la red pública. Desde entonces, mujeres que habían iniciado procesos de evaluación para recibir estas terapias, o que ya las estaban utilizando bajo planes especiales de acceso, quedaron sin alternativas reales de continuidad.

“Estamos hablando de tratamientos que no son cosméticos ni experimentales. Son terapias que permiten vivir con menos dolor, con más autonomía, con más tiempo para estar con sus familias. Sacarlas del sistema es, en los hechos, una sentencia para muchas de ellas”, afirma Víctor Flores, presidente de la Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes.

Respaldo transversal desde el mundo médico y político

El recurso de protección ha sido acompañado también por parlamentarios como el Senador Juan Luis Castro, la Diputada Erika Olivera, equipos oncológicos hospitalarios y pacientes. Todos coinciden en que se trata de una decisión que pone en riesgo la equidad en salud y contradice el principio de no regresividad en derechos fundamentales.

Pamela Salman, médico oncóloga del Hospital San Juan de Dios señaló que “la medida no sólo afecta a quienes estaban esperando el tratamiento, sino que también debilita la confianza tanto en las políticas públicas como en el sistema de salud no privado. No puede ser que algo anunciado y comprometido, desaparezca sin explicación y sin diálogo con quienes lo necesitan.”

Un llamado urgente a corregir el rumbo

La Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes ha liderado diversas campañas para visibilizar esta situación en medios y redes sociales, impulsando testimonios de pacientes y familias directamente afectadas. Además, ha solicitado una audiencia con el Ministerio de Salud para exigir una explicación formal y buscar alternativas de restitución.

“No se trata solo de un número de tratamientos. Se trata de mujeres que luchan día a día por seguir vivas y dignas. La salud no puede ser una promesa que se borra con una firma” enfatizó el vocero de la fundación.

Mientras el recurso de protección avanza en tribunales, las pacientes siguen esperando una respuesta concreta del Estado. La incertidumbre, lamentablemente, también enferma.