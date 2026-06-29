Paraguay elimina a Alemania en penales y se mete entre los 16 mejores

Paraguay protagonizó uno de los resultados más resonantes del Mundial 2026: eliminó a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, y avanzó a octavos de final tras imponerse en una definición por penales en Boston.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro igualó 1-1 en los 120 minutos y luego venció 5-3 desde los 12 pasos, resultado que instaló a la Albirroja entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

El marcador se abrió cerca del cierre del primer tiempo. A los 42 minutos, Miguel Almirón envió un centro desde la derecha y Julio Enciso apareció sin marca en el área alemana para convertir de cabeza el 1-0 paraguayo.

Alemania reaccionó en el arranque del complemento. A los nueve minutos del segundo tiempo, Kai Havertz conectó de cabeza un centro al área y marcó el empate ante el arquero Orlando Gill.

El partido se fue al tiempo extra, instancia en la que Alemania llegó a anotar mediante Jonathan Tah. Sin embargo, el árbitro Jalal Jayed acudió al VAR y anuló el tanto por una falta previa contra Gill, tras un empujón de Waldemar Anton.

Sin nuevos goles en la prórroga, la serie se resolvió en penales. Allí Paraguay sostuvo el golpe y dejó fuera a una de las selecciones favoritas del torneo.