“Mi marido me confesó que me drogó y me violó durante años”

Pero en ese momento no tenía ni idea de que él le había estado poniendo somníferos en el té por la noche, práctica conocida como spiking en Reino Unido, para poder violarla mientras dormía.

“Simplemente no estaba preparada”, dice. “Sentía un profundo dolor. No solo por mí, sino por los niños. Su padre nunca sería quien fue en el pasado”.

Kate afirma que el detective la ayudó a comprender que había sobrevivido a un delito grave: “Me ayudó a recuperar mi poder. No me di cuenta conscientemente de que me lo habían arrebatado. Me explicó que fue una violación”.

Buscando evidencia

El historial médico de su (ahora ex) esposo proporcionó una prueba crucial. Tras confesarse con Kate, había pagado una consulta privada con un psiquiatra.

Durante la sesión, describió haber “drogado a su esposa para tener relaciones sexuales con ella mientras dormía”. Esta confesión quedó registrada en las notas del psiquiatra.

Kate afirma que su esposo también se confesó con algunas personas de Narcóticos Anónimos, así como con amigos de la iglesia a la que ambos asistían.

Los archivos policiales del caso finalmente se presentaron ante la Fiscalía de la Corona (CPS), pero esta decidió no presentar cargos.

Kate no entendía por qué.

“Pensé: si no tienen suficientes pruebas en mi caso para condenar, con las confesiones del agresor, ¿cómo puede alguien más tener alguna posibilidad?”, plantea.

Devastada, solicitó una revisión formal de las decisiones de la CPS. Seis meses después, la CPS anunció que su exesposo sí sería acusado. El organismo también admitió que “la decisión original tomada por nuestro fiscal acusador fue errónea”.

“Si bien acertamos en la gran mayoría de nuestras decisiones de acusación a la primera, esto no fue así en este caso y pedimos disculpas a la víctima por la angustia que esto le haya causado”, declaró un portavoz de la CPS al programa de la BBC File on 4 Investigates.