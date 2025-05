¿Dónde está el clítoris? Todo lo que debes saber sobre este órgano esencial para el placer femenino

Has leído la frase, ¿“no sabe dónde está el clítoris”? Lo que para muchas personas comenzó como un meme recurrente, tiene un asidero en la realidad importante. Según APROFA, organización sin fines de lucro comprometida con la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, este “boom” por conocer más sobre el clítoris no es casualidad.

“Durante décadas, el clítoris ha sido invisibilizado, tanto en la educación formal como en la cultura en general. No es extraño encontrar libros de biología donde intencionalmente no aparecen mujeres y encontrar una descripción sobre el clítoris es prácticamente imposible. Hoy, las personas están comenzando a comprender y fomentar la importancia de conocerlo y entender su función”, explican desde APROFA.

Sin embargo, advierten que este conocimiento no es producto de la implementación de la Educación Integral de la Sexualidad en los currículos, si no que “lo aprendemos por internet, por experiencias personales, incluso por memes, lo cual indica una carencia estructural en el abordaje de la sexualidad en Chile y da cuenta de lo peligroso que puede ser no contar con información fidedigna y con bases serias y científicas”.

Por ello, en el marco del Día Internacional del Clítoris, es fundamental entregar información clara y concreta. Porque sí, el clítoris existe, y es una parte importante del cuerpo de las mujeres cumpliendo una función específica y cada paso hacia su visibilización es también un avance en derechos, equidad y autonomía.

Así que si alguna vez te has preguntado “¿qué es exactamente el clítoris?” o “¿por qué no se habla sobre esto?”, a continuación te compartimos información clave para que el placer y el conocimiento dejen de ser un tabú.

¿Clítoris?

El clítoris es un órgano cuyo único propósito es ser un centro de placer. Tiene un promedio de 8 mil terminaciones nerviosas y su parte visible comienza en el punto de unión de los labios mayores, pero internamente se extiende bajo la piel y se conecta al hueso pélvico.

“No debería sorprendernos que muchas personas no sepan qué es el clítoris, cómo es su estructura o siquiera cómo se ve, ya que durante años ha sido excluido de los contenidos educativos y relegado en la atención en salud sexual y reproductiva. Es importante que se conozca, que se pueda saber más sobre sus características, para que así más mujeres y personas con clítoris puedan relacionarse de manera informada, sana y placentera con su propia sexualidad y placer”, asegura la Coordinadora General Área de Salud, Camila Zamorano.

Brecha de género

La falta de conocimiento también se debe a que el placer en las mujeres es un factor que ha sido invisibilizado y no tomado en cuenta para la salud sexual y reproductiva.

Según las profesionales de la salud de APROFA, “el orgasmo puede mejorar el tono muscular del piso pélvico, asociado a las contracciones involuntarias durante este suceso y propiciar la liberación de hormonas (oxitocina y endorfinas), las cuales contribuyen a la sensación de bienestar, relajación y felicidad, reduciendo así el estrés y aliviando dolores”.

Además, agregan que “todas las personas tienen derecho a sentir placer, disfrutar de su sexualidad, sin que esta sea vinculada a la reproducción”.

“No es extraño que algunas culturas en el mundo, realicen la mutilación genital para asegurarse de que las mujeres no sientan placer, y que históricamente se haya invisibilizado su potencial e incluso, que hasta la década del 90 no existieran estudios enfocados en conocer más sobre su morfología y biología. Es por esto, que en el Día Internacional del Clítoris, te invitamos a investigar y a hablar más de este órgano, el cual todos y todas deberían conocer”, cierran desde la organización.

Ingresa a www.aprofa.cl y conoce más sobre la importancia de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como sobre el placer, salud y bienestar.