“Una generación de hombres jóvenes inviables económica y emocionalmente… y necesitan ayuda”

Mi consejo para los jóvenes –y lo digo con cierto humor–es que salgan más de casa, beban más y tomen una serie de malas decisiones que quizá les salgan bien.

Me gustaría pensar que los hombres jóvenes, si así lo desean, podrían realmente adoptar una noción de masculinidad que los guíe en las miles de decisiones que tienen que tomar cada día personal y profesionalmente.

Cuando mi pareja y yo tuvimos hijos, ella trabajaba en Goldman Sachs y ganaba mucho más dinero que yo. Así que me hice cargo.

Estaba en casa para la hora del baño, organizaba yo la casa, porque me di cuenta de lo importante que era la responsabilidad económica para nuestro hogar.

Un poco, y también podemos hablar de esto, pero la dura realidad es, y no creo que queramos admitirlo, que las mujeres se sienten menos atraídas sexualmente por los hombres cuando estos pierden su viabilidad económica.

Y no es sólo físico. Me rompe el corazón que las mujeres de Nueva York digan que no se sienten seguras en el metro o que si ven a un grupo de hombres venir por la acera, cruzan la calle.