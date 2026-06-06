Cuenta Pública: de cultura, poco y nada

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¡Hola! Empezó junio y estamos a una semana del comienzo del Mundial de Fútbol. ¿Ustedes por quién van?

Por lo pronto, en estos días tendremos los Premios Pulsar. Tras una gala inaugural el jueves, donde Mon Laferte fue premiada como Mejor Intérprete Vocal del año, este domingo serán reconocidas el resto de las más de 25 categorías, en eventos que contarán con shows de artistas como Javiera Mena, Sinaka, De Saloon, Javiera Parra y Camila Moreno, entre otros, y la presencia de decenas de figuras nominadas e invitadas.

Y a los amantes de la música clásica les cuento que desde este viernes el Ballet Nacional Chileno vuelve al escenario del Teatro Universidad de Chile, para presentar su segundo ciclo de la temporada, con el estreno de Página 16, del coreógrafo brasileño Alan Keller, quien debuta en el país con esta obra.

Noticia de último momento: falleció el Indio Solari, histórica líder la banda argentina Los Redonditos de Ricota. Una figura de la cultura alternativa como pocas.

Además, en esta edición: la nueva biografía de Roberto Bolaño, la más reciente película de Pedro Almodóvar y el científico chileno que ingresó a la prestigiosa Royal Society de Londres.

Bonus track: mi entrevista al arquéologo Rubén Stehberg, por su libro sobre el origen inca de Santiago.

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CUENTA PÚBLICA, POCA CULTURA

Una de las postales que dejó la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast fueron los escasos tres minutos que dedicó al tema cultural.

Además de anunciar un plan para arreglar los monumentos dañados en el marco del estallido, el Presidente Kast se dedicó a defender al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga , que está implementando un recorte de 10% en el presupuesto de su Secretaría de Estado, el triple de lo pedido por el Ministerio de Hacienda.

, que está implementando un recorte de 10% en el presupuesto de su Secretaría de Estado, el triple de lo pedido por el Ministerio de Hacienda. El ministro Undurraga, que fue abucheado el sábado en el Centro Cultural Ceina, aseguró que fue víctima de una encerrona , que incluyó sentarlo junto a la exministra del ramo Carolina Arredondo.

, que incluyó sentarlo junto a la exministra del ramo Carolina Arredondo. “Al igual que en seguridad, educación, ciencia, economía, salud y otras áreas, en cultura no hay plan, ni criterios, ni énfasis, ni objetivos, el único plan es el recorte de manera indiscriminada a un presupuesto ya escuálido para un área fundamental de la vida nacional ”, comentó Jorge González, presidente de Anfucultura.

”, comentó Jorge González, presidente de Anfucultura. Y agregó: “Esto se da, paradójicamente, a un día de la celebración del Día de los Patrimonios, la fiesta ciudadana más grande y masiva, en la que millones de personas salen a la calle a participar en las cientos de actividades, producto de 27 años de políticas públicas a lo largo de distintos gobiernos. Utilizar los escasos segundos que le brinda a nuestra área para defender a un ministro que más bien parece un síndico, que viene a liquidar un bien, resulta indignante”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

TENSA “CALUGA O MENTA”

El affaire Undurraga no fue el único episodio de los últimos relativos a la tensión entre el mundo cultural y el Ministerio de las Culturas. Un nuevo capítulo se vivió este miércoles.

El hecho ocurrió antes de la exhibición de la película Caluga o menta, de Gonzalo Justiniano, que 36 años después de su estreno volvió a la pantalla grande para inaugurar el Mes de la Red Salas de Cine . Tras bambalinas, el cineasta tuvo una tensa conversación con un representante del Ministerio de las Culturas por sus posturas sobre la gestión del financiamiento del sector cultural.

de Gonzalo Justiniano, que 36 años después de su estreno volvió a la pantalla grande para inaugurar el . Tras bambalinas, el cineasta tuvo una tensa conversación con un representante del Ministerio de las Culturas por sus posturas sobre la gestión del financiamiento del sector cultural. Consultado sobre los anuncios de recortes en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) y el debate en torno al financiamiento del sector cultural, Justiniano cuestionó que la discusión pública se concentre únicamente en las restricciones presupuestarias y no en propuestas para fortalecer el acceso y la participación cultural.

y no en propuestas para fortalecer el acceso y la participación cultural. “¿Qué ideas tienen? ¿Qué ideas tienen para desarrollar el cine, para desarrollar el teatro, para hacer que la gente joven participe más?Porque siempre ven, como tú dices, como el lado que más le importa a cierta gente, de derecha, de ultraderecha, que no quieren cultura, no creen en la cultura y que no quieren que la gente piense y se exprese”, afirmó.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

“AMARGA NAVIDAD”

Crédito: imagen de la película.

Tras su paso por Cannes y su estreno en España, la nueva película del director Pedro Almodóvar, protagonizada por el argentino Leonardo Sbaraglia, llega finalmente a Chile.

El crítico Juan Marín Bascuñán la reseñó en El Mostrador y cuenta que Amarga Navidad construye una metaficción con resonancias autobiográficas en torno a un reconocido director de cine que se encuentra escribiendo un nuevo guion.

y cuenta que Amarga Navidad construye en torno a un reconocido director de cine que se encuentra escribiendo un nuevo guion. “Su proyecto gira en torno al duelo de una directora cinematográfica, sin embargo, el conflicto surge cuando comienza a apropiarse de los dolores y secretos más íntimos de quienes lo rodean. A partir de esta premisa, la cinta explora con agudeza la fragilidad emocional y los dilemas éticos del artista frente al sufrimiento ajeno, cuestionando hasta qué punto el arte puede legitimarse mediante la exposición de heridas reales”.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

4

BIOGRAFÍA DE BOLAÑO

Una nueva biografía de Roberto Bolaño, un escritor del que me declaro fanático, acaba de aparecer en España y llegará a Chile a fin de mes, publicada por editorial Catalonia, informó el diario El Mercurio.

Se trata de La sombra de los perros románticos, donde Jose Serralvo, a partir de fuentes conocidas y materiales inéditos , recompone la forja de un mito literario y la vida errante que lo alimentó.

, recompone la forja de un mito literario y la vida errante que lo alimentó. Allí menciona desde la infancia en Valparaíso y Quilpué hasta la fundación del infrarrealismo en el agitado México de los años 70, desde la cárcel en la dictadura del general Augusto Pinochet hasta sus devaneos por diversos rincones de Cataluña, una crónica vibrante sobre el ascenso a la cúspide del canon literario contemporáneo.

hasta la fundación del infrarrealismo en el agitado México de los años 70, desde la cárcel en la dictadura del general Augusto Pinochet hasta sus devaneos por diversos rincones de Cataluña, una crónica vibrante sobre el ascenso a la cúspide del canon literario contemporáneo. “Esta no es solo la historia de un escritor: es el retrato de una época convulsa, de una generación marcada por las utopías y las derrotas, y de un hombre que convirtió toda su vida –tanto las luces como los abismos– en materia prima con que urdir sus ficciones. Un libro imprescindible para comprender a uno de los grandes escritores de nuestro tiempo”, agrega la reseña editorial.

Imperdible.

5

MARTIN SCORSESE USA IA

Definitivamente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, también al mundo del arte: Martin Scorsese se unió a la empresa de inteligencia artificial (IA) Black Forest Labs como asesor y asegura que ha usado su tecnología para la creación de guiones gráficos.

“Durante 70 años, he creado mis propios ‘storyboards’ (guiones gráficos). Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir”, dijo el director de The Wolf of Wall Street en un comunicado publicado por la compañía este martes, citado por EFE.

al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir”, dijo el director de The Wolf of Wall Street en un comunicado publicado por la compañía este martes, citado por EFE. “Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa, y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público”, añadió.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

ADIÓS, MARJANE SATRAPI

La artista franco-iraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y la película Persépolis, falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados.

“Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, señalan sus familiares en un comunicado citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a FranceInfo.

y el amor de su vida”, señalan sus familiares en un comunicado citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a FranceInfo. Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con Persépolis, autobiografía gráfica que relata su infancia y adolescencia en Irán durante la Revolución islámica y su posterior exilio, publicada a partir de 2000, premiada en el Festival de Cómic de Angulema en 2001 y adaptada al cine en 2007.

Puedes leer más al respecto AQUÍ.

7

CIENTÍFICO CHILENO A ROYAL SOCIETY

Roberto Mayor, reconocido internacionalmente por sus aportes en biología del desarrollo, se convirtió en el primer científico chileno que integrará la Royal Society de Londres, informó esta semana la Universidad Mayor.

Esta academia es una de las más prestigiosas y antiguas del mundo, y ha tenido entre sus filas a célebres figuras como Isaac Newton, Charles Darwin y Stephen Hawking .

. “Ser elegido fellow de la Royal Society es un honor extraordinario. Recibo este reconocimiento con profunda gratitud en nombre de los muchos investigadores, estudiantes y colaboradores que han contribuido al trabajo de nuestro laboratorio durante todos estos años”, comentó desde Londres, donde reside desde 2004.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

100 MIL AÑOS SIN MACHOS

En tiempos de debate feminista, esta nota de la BBC es lo más: en los ríos de México y del sur de Texas nada un pez que, en teoría, no debería existir. Se desplaza entre cardúmenes compuestos exclusivamente por hembras, rozando sus escamas plateadas con las de machos de especies estrechamente emparentadas.

Es ahí donde elige pareja, pero, en un inusual giro evolutivo, los genes del macho no desempeñan papel alguno en su descendencia . Este fenómeno se conoce como ginogénesis: la hembra utiliza el esperma del macho únicamente para desencadenar el desarrollo de los óvulos, pero descarta rápidamente su ADN.

. Este fenómeno se conoce como ginogénesis: la hembra utiliza el esperma del macho únicamente para desencadenar el desarrollo de los óvulos, pero descarta rápidamente su ADN. Produce solo hijasy cada una de ellas es un clon de sí misma.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

EL RELATOR DEL SANTIAGO INCA

Un libro sobre los orígenes incas de la ciudad de Santiago ha publicado el arqueólogo Rubén Stehberg.

Se trata de Mapocho incaico (Editorial Planeta), que resume cómo los incas no solo arribaron al valle de la zona central, sino que lo transformaron junto a los indígenas locales. Por cierto, llegaron a través del Camino del Inca, una ruta de miles de kilómetros, luego de lo cual crearon un centro administrativo y una importante infraestructura agrícola, incluyendo numerosos canales.

(Editorial Planeta), que resume cómo los incas no solo arribaron al valle de la zona central, sino que lo transformaron junto a los indígenas locales. Por cierto, llegaron a través del Camino del Inca, una ruta de miles de kilómetros, luego de lo cual crearon un centro administrativo y una importante infraestructura agrícola, incluyendo numerosos canales. “La gran mayoría de los restos arquitectónicos incas y de la población local están tapados por la ciudad o han desaparecido. Sin embargo, en los alrededores han sobrevivido algunos sitios importantes”, fue una de las cosas que me dijo.

La nota completa se publicó este sábado en El Mostrador. Puedes leerla AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

ROCK ALTERNATIVO EN LA SERENA

La llegada por primera vez de Candelabro y Hesse Kassel al Norte Chico marcará una oportunidad única para vivir, en Copiapó y La Serena, dos de los proyectos más potentes de la nueva música chilena.

Con shows de gran energía, intensidad escénica y repertorios aclamados por la crítica, ambas bandas prometen una noche inolvidable para el público local, llevando toda la fuerza de sus presentaciones en vivo a escenarios fuera de la capital.

Más información AQUÍ.

TEATRO EN VALPARAÍSO

Teatro Nescafé de las Artes, en tradicional alianza con el Teatro Picadero de Buenos Aires, presentará una obra impactante e imprescindible para el público chileno: Testosterona, con funciones tanto en el espacio de Providencia (9 al 11 de julio) como en Valdivia (12 de julio) y en Valparaíso (16 de julio).

Dirigida por la actriz argentina Lorena Vega y protagonizada por el periodista y escritor chileno-argentino Cristián Alarcón, el montaje (con debut en enero de 2024 para el Festival Internacional Teatro a Mil de Santiago) despliega innovación estética y narrativa en una obra performática que, en primera persona, cuenta la historia real de Alarcón, cuando entre los 6 y 8 años fue sometido a un tratamiento hormonal destinado a masculinizarlo.

Más información AQUÍ.

CIRCO EN VALDIVIA

En el marco de la quinta edición del Festival Temporada Relámpago, las compañías Los Nadies Circo y Fuego Rojo presentan La Artista, un montaje de circo contemporáneo que combina poesía visual, teatro, pintura y movimiento para adentrarse en el universo íntimo de una creadora, en el límite entre la realidad y la imaginación.

La obra, dirigida por Martín Erazo y escrita por Francisca Arce –quien además actúa junto a Francisca Artaza–, se presentará como parte de la programación del festival organizado por el Centro Cultural Bailarines de Los Ríos.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!