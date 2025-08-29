Wikipedia tiene un gran problema de igualdad de género: ¿por qué es importante?

Wikipedia es una de las plataformas de conocimiento más influyentes del mundo. Se encuentra entre los diez sitios web más visitados a nivel mundial, justo después de Google y YouTube, y atrae más de seis mil millones de visitas mensuales, además de ofrecer contenido en casi 300 idiomas.

A menudo percibida como un espacio democrático donde cualquiera puede editar y contribuir, Wikipedia sigue siendo un campo de batalla para los debates ideológicos. A pesar de las críticas de la derecha a su agenda “progresista”, una persistente brecha de género ha condicionado su contenido y participación durante más de una década.

Aunque su misión es ser la “suma de todo el conocimiento humano”, mi investigación muestra que sólo el 19 % de sus biografías incluyen mujeres y sólo entre el 10 y el 15 % de sus editores son mujeres. Esta disparidad distorsiona el registro histórico y refuerza la invisibilidad de las contribuciones de las mujeres en campos como la ciencia, la política, la literatura y el activismo.

Ahora más que nunca, es crucial que Wikipedia sea imparcial. Además de proporcionar información a miles de millones de personas, también es una de las fuentes más utilizadas para entrenar sistemas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT. Cualquier sesgo en su contenido corre el riesgo de amplificarse y perpetuarse, afianzando aún más las desigualdades sistémicas a medida que estas tecnologías se desarrollan.

Es hora de que examinemos las barreras que impiden que Wikipedia logre una verdadera equidad y los esfuerzos que se están realizando para cerrar esta brecha digital.

Un problema sistémico

Una investigación reciente, que incluye una revisión de alcance realizada por el proyecto Women&Wikipedia de la Universidad de Barcelona, destaca tres explicaciones interconectadas para la brecha de género en Wikipedia:

La hipótesis del “problema de las mujeres”: esta teoría sugiere que las mujeres son menos propensas a contribuir debido a la falta de tiempo. Esto se debe a menudo a las responsabilidades familiares o a la falta de confianza o interés en la colaboración digital. Sin embargo, tomada por sí sola, esta perspectiva culpa únicamente a las mujeres e ignora las barreras estructurales. La hipótesis del “efecto espejo”: Wikipedia refleja las desigualdades presentes en la sociedad en general. La infrarrepresentación de las mujeres en los medios de comunicación convencionales y en el mundo académico significa que se escribe y cita a menos mujeres destacadas. Sin embargo, los procesos de toma de decisiones de la comunidad de Wikipedia también amplifican los prejuicios de género. La hipótesis del “problema sistémico”: la cultura, las políticas y la dinámica de poder de Wikipedia favorecen a los editores establecidos (predominantemente hombres) y crean un entorno poco acogedor para los recién llegados, especialmente las mujeres.

Estos factores contribuyen a la persistencia de los prejuicios de género en la plataforma. El estudio descubrió que las biografías de mujeres son nominadas con más frecuencia para su eliminación, a menudo con afirmaciones de que carecen de “notoriedad”: un requisito que es más difícil de cumplir para las mujeres debido a su exclusión histórica de las fuentes tradicionales de reconocimiento.

Además, las mujeres se enfrentan a mayores obstáculos para aparecer en los medios de comunicación, que son la principal fuente de información para los artículos de Wikipedia. Las nuevas entradas de Wikipedia no pueden crearse desde cero, sino que deben basarse en lo que ya informan fuentes externas.

La página principal de Wikipedia

El proyecto Cover Women, otro estudio en curso del mismo grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, financiado por la Beca de Investigación de la Fundación Wikimedia, analiza la representación de las mujeres y otros grupos marginados en la página principal de Wikipedia en siete ediciones lingüísticas.

A lo largo de un período de diez años, la investigación analizó 22 924 biografías que aparecen en la página principal de Wikipedia en inglés y español. Se encontraron disparidades alarmantes, no sólo en cuanto al género, sino también en cuanto a la etnia, la religión, el idioma, la profesión y la raza. Los principales hallazgos del proyecto en cada una de estas áreas fueron:

Género: las mujeres representaban sólo el 29 % de las biografías destacadas en la Wikipedia en inglés y un 18 % en la Wikipedia en español. Las personas no binarias estaban prácticamente ausentes.

las mujeres representaban sólo el 29 % de las biografías destacadas en la Wikipedia en inglés y un 18 % en la Wikipedia en español. Las personas no binarias estaban prácticamente ausentes. Etnia y raza: la mayoría de las personas que aparecían en la portada de Wikipedia eran blancas. Las etiquetas raciales se aplicaban de forma inconsistente: las personas blancas rara vez se clasificaban por raza, mientras que las personas negras se identificaban explícitamente como tales. Esto revela un sesgo subyacente en la forma en que los editores de Wikipedia perciben y etiquetan la raza.

la mayoría de las personas que aparecían en la portada de Wikipedia eran blancas. Las etiquetas raciales se aplicaban de forma inconsistente: las personas blancas rara vez se clasificaban por raza, mientras que las personas negras se identificaban explícitamente como tales. Esto revela un sesgo subyacente en la forma en que los editores de Wikipedia perciben y etiquetan la raza. Religión: las figuras cristianas dominaban la página principal, con un número significativamente menor de representaciones de personas musulmanas, hindúes o budistas.

las figuras cristianas dominaban la página principal, con un número significativamente menor de representaciones de personas musulmanas, hindúes o budistas. Idioma nativo: las personas de habla inglesa aparecían de forma abrumadora, lo que acentuaba aún más un sesgo occidental en la selección de contenidos.

las personas de habla inglesa aparecían de forma abrumadora, lo que acentuaba aún más un sesgo occidental en la selección de contenidos. Profesión: las profesiones más comunes eran las de políticos, científicos y escritores, mientras que los campos tradicionalmente asociados a las mujeres, como la enfermería o el cuidado, estaban casi ausentes. Curiosamente, aunque una de las profesiones más comunes para las mujeres con artículos en Wikipedia es la de actriz, incluidas muchas de la industria del cine para adultos, esta profesión no aparece en la página principal.

Directrices complejas

La página principal de Wikipedia está comisariada por un pequeño equipo de editores voluntarios que siguen las directrices de la comunidad para garantizar la calidad y la relevancia. Sin embargo, estas directrices pueden resultar difíciles de seguir para los nuevos editores, ya que están llenas de acrónimos y terminología especializada.

El proceso de selección depende en gran medida del nivel de experiencia de los colaboradores, y sólo aquellos con funciones específicas y suficiente experiencia pueden participar activamente en la toma de decisiones. En algunos casos, los sistemas de votación estructurados permiten la participación de la comunidad, pero estos también suelen estar restringidos a editores experimentados que cumplen ciertos criterios.

Si bien ciertas secciones intentan contrarrestar activamente los sesgos promoviendo la diversidad y los temas poco representados, el contenido final refleja en última instancia los intereses y prioridades de los editores más activos, cuyas contribuciones determinan la visibilidad de la información en la plataforma. Los sesgos y la discriminación detectados por el proyecto Cover Women muestran que los esfuerzos actuales para que la selección de contenidos sea neutral se están quedando cortos en general.

Una Wikipedia más equitativa

La brecha de género de Wikipedia no es sólo un reflejo de las desigualdades existentes, sino que es un sitio donde estas desigualdades se refuerzan o se desafían. Si Wikipedia aspira a ser la suma de todo el conocimiento humano, entonces debe abordar las barreras sistémicas que excluyen las voces de las mujeres.

Lograr el equilibrio de género requerirá:

Más editoras y diversidad general entre los colaboradores.

Mejor documentación de los logros de las mujeres en los principales medios de comunicación.

Reformas estructurales en la cultura y las políticas de edición de Wikipedia. Esto significaría hacer que sus directrices editoriales sean más accesibles, dar la bienvenida y alentar a nuevos editores, y permitir una mayor participación de la comunidad en la elección de los artículos que se destacarán en la página principal.

A pesar de sus defectos, Wikipedia es un gran logro. Es la plataforma de conocimiento más grande y más visitada del mundo, y pertenece libremente a nadie y a todos. Por lo tanto, está en manos de todos hacer de ella un lugar que refleje la diversidad de la experiencia humana, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas.

Núria Ferran-Ferrer, Associate Professor at the Faculty of Information and Audiovisual Media, Universitat de Barcelona (UB); Director of the PhD Programme in Information and Communication; and Rector’s Delegate for the Direction of the Equality Unit., Universitat de Barcelona

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.