Implantes capilares en Chile: auge de un tratamiento definitivo contra la alopecia

En los últimos años, la caída del pelo dejó de ser un tema tabú y se ha convertido en una de las principales preocupaciones estéticas, tanto para hombres como para mujeres. Según un estudio de Medihair, más del 80% de los hombres y un 25% de las mujeres en el mundo sufren de pérdida genética de cabello. En Chile, la situación es similar: un estudio de Surir (2024) reveló que el 81% de los chilenos ha experimentado caída capilar en algún grado, con mayor prevalencia en mujeres y en personas sobre los 55 años.

Frente a esta realidad, también han cambiado las formas de abordarla, y los tratamientos médicos han evolucionado de forma significativa. Si antes predominaban las soluciones temporales como lociones, fármacos o pelucas, la tendencia actual se ha volcado hacia los implantes capilares, que se han consolidado como la alternativa más efectiva y duradera. Para Michelle Mauret, médico y jefa del Área Capilar de Clínica Terré, la cual se ha posicionado como uno de los centros líderes en tratamientos capilares en el país, la tendencia es clara: “La alta tasa de éxito de los implantes, la naturalidad de los resultados y la posibilidad de recuperar el cabello de manera definitiva han hecho que cada vez más personas opten por estos procedimientos, transformándolo en el estándar de referencia en el combate contra la alopecia”.

A la fecha, Clínica Terré cuenta con más de 15.000 pacientes atendidos y más de 3.000 cirugías realizadas, ofreciendo un abanico integral de soluciones tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. El implante o injerto capilar, por ejemplo, consta de una cirugía ambulatoria, con anestesia local, que tiene una duración entre 4 a 6 horas, pero es tan altamente efectiva (cuando está bien realizada) que el pelo implantado durará el resto de la vida.

“Hemos notado progresivamente un aumento en el interés por los implantes capilares gracias al boca a boca de nuestros propios pacientes. Y es que el implante capilar, cuando se realiza correctamente, es una cirugía ambulatoria con anestesia local, mínimamente invasiva y con resultados definitivos, porque el cabello implantado se mantiene de por vida”, acota la Dra. Mauret.

La especialista detalla que en la clínica se utilizan las dos técnicas más avanzadas

FUSS (Follicular Unit Strip Surgery): extracción de una tira de cuero cabelludo de la zona donante para luego trasplantar las unidades foliculares.

FUE (Follicular Unit Extraction): extracción individual de los folículos pilosos, una técnica menos invasiva y con tiempos de recuperación más rápidos.

Ambos métodos se complementan con tratamientos inyectables en el cuero cabelludo con células madre, mesoterapias con vitaminas e incluso abarcando el área ortomolecular. En cuanto a lo cosmético, cuentan con micropigmentación de cuero cabelludo para camuflar áreas con menor densidad o cicatrices.

Sin embargo, y para que los resultados sean efectivos, la especialista enfatiza en la importancia de realizar este tipo de procedimientos en centros médicos establecidos y con equipos especializados: “Un implante capilar mal realizado puede tener un acabado poco natural o incluso comprometer la zona donante. La clave está en la experiencia del equipo y en el uso de técnicas certificadas que garanticen efectos seguros y duraderos”, dice la Dra. Mauret.

El auge de los implantes capilares en Chile refleja no solo un cambio estético, sino también un mayor interés por el bienestar y la autoestima. Con tratamientos cada vez más efectivos y accesibles, la pérdida de cabello ya no tiene por qué ser definitiva. “Creemos en el diagnóstico caso a caso y en el seguimiento personalizado de cada paciente. Este es un problema que hace algunas décadas no tiene forma de revertirse, hoy los avances de la medicina están al servicio de las personas para que la alopecia sea erradicada con éxito”, concluye la especialista.