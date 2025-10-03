“Da mucho miedo”: Emily Blunt y otras estrellas de Hollywood rechazan actriz creada con IA

Pero Hollywood no está desplegando la alfombra roja para darle la bienvenida. Su poderoso sindicato de actores condenó la creación de Tilly Norwood, con el respaldo de estrellas de primera línea como Emily Blunt, Natasha Lyonne y Whoopi Goldberg.

“No es una actriz”

Norwood “no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales”, declaró el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) en un comunicado.

“No tiene experiencia vital de la cual pueda inspirarse, no transmite emociones y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por computadora que no esté vinculado a la experiencia humana”, declaró el sindicato.

La actriz de IA fue creada por la actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden, quien, según se informa, dijo que quería que Norwood se convirtiera en la “próxima Scarlett Johansson”. La BBC se ha puesto en contacto con Van der Velden y su empresa Particle6.

La página de Instagram de Norwood incluye fotos de pruebas de rodaje falsas y un anuncio que parodia programas de la BBC, incluyendo una superposición en el sofá en el que a menudo se sientan grandes estrellas del programa de la BBC The Graham Norton Show. En medio de la indignación y las críticas en Hollywood, la creadora holandesa publicó en la página de Instagram de Tilly que la creación “no reemplaza a un ser humano, sino que es una obra creativa, una obra de arte”.

“Crear a Tilly ha sido, para mí, un acto de imaginación y artesanía, similar a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una actuación”, escribió Van der Velden, añadiendo que este tipo de creaciones deberían juzgarse “como parte de su propio género” en lugar de compararse con actores humanos.