¿Qué esperan las mujeres al dar a luz? Primera encuesta nacional busca conocer sus experiencias

En medio de la preocupación por la baja natalidad en el país, un grupo de investigadoras de la Universidad Diego Portales propone mirar hacia un aspecto clave pero poco explorado: la experiencia del nacimiento desde la voz de las mujeres.

Se trata de una inédita Encuesta de Expectativas de Trato en el Parto, que por primera vez en Chile mide las expectativas de mujeres embarazadas respecto al trato en el momento del nacimiento, para luego comparar esas respuestas con lo que efectivamente viven tras dar a luz. Una investigación pionera que busca abrir una conversación informada sobre un momento decisivo de la vida.

“Hoy se habla mucho de cuántos nacimientos hay, pero poco de cómo son. Esta encuesta cambia el foco: queremos saber cómo las mujeres viven y sienten ese momento. ¿Se sintieron cuidadas, acompañadas, respetadas? ¿Sus deseos fueron tomados en cuenta?”, señala la académica y socióloga Macarena Orchard, responsable del estudio.

La encuesta está abierta para mujeres embarazadas de al menos 28 semanas, mayores de 18 años y que vivan en Chile. Es anónima, se responde online desde cualquier dispositivo, y al completarla se accede a un sorteo de gift cards.

Una investigación en dos tiempos

La originalidad del estudio está en su diseño: se entrevistará dos veces a las mismas mujeres, una antes del parto y otra después. De este modo, será posible conocer si las expectativas que tenían fueron cumplidas o no, y qué factores influyen en ello.

“Queremos construir conocimiento desde las experiencias reales. No se trata de encasillar, sino de entender qué esperan y cómo se sienten tratadas en un momento tan potente como el nacimiento”, agrega Orchard.

El estudio cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y es ejecutada por Datavoz.

¿Por qué es importante participar?

Los resultados serán compartidos con instituciones públicas, organizaciones de salud, equipos médicos y la sociedad civil. Servirán para mejorar la comprensión del nacimiento como experiencia vivida y abrir caminos para avanzar hacia una atención más centrada en las personas.

La invitación está hecha: es hora de hablar del nacimiento, no solo de la natalidad. Escuchar lo que desean y viven las mujeres puede transformar las políticas, las prácticas y el futuro.

Escuchar a las mujeres para transformar el nacimiento

La investigación apunta a visibilizar las voces de quienes viven el parto y a generar cambios hacia una atención más humana y respetuosa. Comprender cómo las mujeres se sienten tratadas durante el nacimiento no solo mejora la experiencia materna, sino que fortalece el sistema de salud y el bienestar social.

Dar espacio a la experiencia de las mujeres implica reconocer que el parto no es solo un evento médico, sino también emocional, relacional y profundamente significativo. Escuchar sus expectativas y vivencias permite identificar prácticas que generan confianza, acompañamiento y seguridad, así como aquellas que producen malestar o vulneración. Esta mirada integral promueve un enfoque más empático, donde los equipos de salud se vuelven aliados en lugar de autoridades distantes.

Además, incorporar la voz de las madres en las decisiones sobre protocolos y políticas de atención es un paso esencial para construir un sistema más equitativo y centrado en las personas. Transformar el nacimiento desde la escucha activa no solo impacta en la salud de las mujeres y sus hijos, sino también en la forma en que como sociedad entendemos el cuidado, el respeto y la dignidad en los momentos más trascendentes de la vida.

🔗 Participar: http://bit.ly/4greViC

📧 Contacto: fondecyt.respeto@gmail.com