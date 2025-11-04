Profesora chilena de música es premiada por los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación, en conjunto con la Fundación Cultural Latin Grammy, anunció que Luciana Ortega, profesora del Instituto Santa María de San Carlos, en la Región de Ñuble, fue distinguida con el Premio al Educador de Música Latina.

Se trata de un importante reconocimiento que, por primera vez, destaca a educadores que generan un impacto significativo al integrar la música latina en sus programas de enseñanza y en sus comunidades.

La docente, que también fue ganadora del Global Teacher Prize Chile 2024 en la categoría Educación Musical, ha revolucionado el aula a través del arpa, combinando géneros musicales doctos y populares, y adaptando sus clases a las motivaciones de sus estudiantes.

Su proyecto más destacado es el Ensamble Arpas de Ñuble, iniciado en 2019, donde enseña a sus alumnos a practicar este instrumento y a conectarse con la música chilena. Esta agrupación ha alcanzado reconocimiento internacional, siendo parte de eventos como los Juegos Olímpicos Odesur y el Festival Mundial del Arpa en México.

En una declaración para la Fundación Cultural Latin Grammy, Luciana aseguró que este reconocimiento trasciende su nombre:

“Es el reflejo de una historia colectiva que hemos tejido con amor, constancia y sentido. Mi familia, mis estudiantes y la música han sido los pilares de una transformación que va mucho más allá de las aulas. Comprendo que educar a través de la música no es solo enseñar sonidos, sino despertar conciencias, sanar heridas y sembrar identidad. Este reconocimiento honra ese viaje: el de quienes creemos que el arte puede transformar la vida y reconciliar al ser con su tierra”, afirmó.

La chilena fue seleccionada entre un grupo internacional de postulantes mediante un riguroso proceso de evaluación liderado por la Fundación Cultural Latin Grammy y la Academia Latina de la Grabación. Este reconocimiento marca un hito en su trayectoria y reafirma su compromiso con la formación artística y humana de las nuevas generaciones a través de la educación musical.

Luciana demuestra así que la música no solo desarrolla habilidades artísticas, sino que también enriquece el crecimiento integral de los estudiantes, fomenta su comunicación con el entorno y logra trascender las aulas.

Para recibir este reconocimiento, Luciana viajará a Las Vegas, donde tendrá la oportunidad de asistir a la Presentación de los Premios Especiales, evento que se llevará a cabo durante la Semana de la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy.