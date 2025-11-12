De romper barreras a pelear por el número uno: Katia García, la árbitra nominada a mejor del mundo

Katia Itzel García, una de las árbitras más destacadas de la Liga MX y la Liga MX Femenil, sigue consolidando su nombre en la historia del fútbol. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) la nominó entre las 20 finalistas al Premio a la Mejor Árbitra del Mundo 2025, una distinción que reconoce su talento, disciplina y trayectoria en el arbitraje profesional.

La IFFHS entrega estos premios desde 1987. Un jurado compuesto por integrantes del instituto, que pertenecen a 120 países, realiza la votación. Este proceso busca reconocer a las figuras con mejor desempeño en el deporte.

La noticia fue confirmada por la Federación Mexicana de Fútbol, destacando que García es una de las pocas latinoamericanas en la lista. En 2024 ya había logrado posicionarse en el sexto lugar del ranking mundial de árbitras, y ahora busca superar esa marca con esta segunda nominación consecutiva.

Una carrera marcada por la constancia y los logros

García inició su camino en el arbitraje en 2015, en el fútbol amateur, pero su compromiso y profesionalismo la llevaron rápidamente a las máximas categorías. Desde 2019 porta el gafete FIFA, que le ha permitido representar a México en torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y distintos campeonatos de la Concacaf.

El año pasado fue reconocida con el Premio Nacional del Deporte y en 2025 volvió a romper barreras al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido varonil de la Copa Oro, un hecho histórico para el fútbol mexicano y continental.

Entre los 18 árbitros y 36 asistentes designados por la FIFA, destacó la presencia de Katia García, mexicana con gafete FIFA desde 2019, ya que fue la única mujer en dirigir partidos del Mundial Sub-20 masculino.

Liderazgo dentro y fuera de la cancha

A sus 33 años, Katia Itzel combina su carrera deportiva con la formación académica. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha complementado su preparación con estudios que refuerzan su liderazgo y visión en el deporte.

Su figura representa a una nueva generación de mujeres que no solo participan en el fútbol, sino que lo transforman desde espacios tradicionalmente dominados por hombres.

La votación oficial de la IFFHS se realizará después del 10 de diciembre con un jurado compuesto por representantes de 120 países. Será entonces cuando se conozca a la ganadora del reconocimiento a la Mejor Árbitra del Mundo.