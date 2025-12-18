La dominatriz que creó una empresa para enfrentar la “pornovenganza”

Un informe de la organización Revenge Porn Helpline sugiere que el 1,42% de la población femenina de Reino Unido se ve afectada cada año por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Madelaine, quien tiene 37 años y vive en Monmouthshire, Gales, dice que las sobrevivientes de casos de pornovenganza viven con vergüenza y estigmatización.

“Yo espero dignidad, respeto y confianza, y no veo por qué esas cosas deberían ser negociables”.

“El hecho de que que esas imágenes puedan circular después en el lugar donde vivo o entre personas a las que quiero, y que se utilicen para hacer daño, es algo que va mucho más allá. No es una decisión mía ni un error mío: es una forma de abuso”.

Madelaine ha trabajado como dominatriz —principalmente en línea— durante 10 años y asegura que siempre encontró que su trabajo era empoderador y satisfactorio.

“Soy yo como mujer dominante, una mujer empoderada y fuerte, que ofrece su cuerpo como un regalo a alguien porque así lo desea, porque quiere, porque es su cuerpo y puede hacer con él lo que quiera”, explica.

“Hay quienes lo ven como algo extraño, pero yo no lo veo de forma distinta al trabajo de una nutricionista o una contadora”.

Madelaine asume que es, en cierto modo, una anomalía en el mundo de la tecnología.

“Sé que suena raro, es casi absurdo pensar que alguien que fue dominatriz ahora sea fundadora de una empresa tecnológica, pero hacía falta alguien que hubiera pasado por eso para identificar las lagunas y los cambios que eran necesarios”, afirma.

Insiste en que no se considera en absoluto una experta en tecnología y que logró construir su empresa tras muchas noches sin dormir, investigación y “molestando a gente” que sí sabía del tema.

“Nunca me he sentido juzgada por haber sido dominatriz. Al contrario, eso me da fuerza, porque puedo aportar un nivel de experiencia y conocimiento de este mundo que ellos jamás tendrían”, concluye.

¿Cómo funciona?

Image Angel puede utilizarse en cualquier plataforma en línea donde se compartan imágenes, como aplicaciones de citas, redes sociales y sitios web.

Cuando una imagen es visualizada por un usuario, se le incrusta automáticamente una marca de agua forense invisible, única para esa persona.

Esta marca de agua invisible se integra en la propia copia de la imagen y puede sobrevivir a capturas de pantalla, ediciones y fotografías tomadas con un segundo dispositivo.

Esto significa que, si descubres que tu imagen ha sido compartida sin tu consentimiento, siempre que la plataforma en la que la publicaste tenga integrada esta tecnología, la información de quien la compartió quedará oculta dentro de la imagen y podrá ser recuperada por un especialista en recuperación de datos para que se tomen medidas.

Hasta ahora, una plataforma ha adoptado esta tecnología y Madelaine mantiene conversaciones con muchas otras.

Pero ¿cómo sabemos que la tecnología es efectiva?

“Esta tecnología ya existe en Hollywood y en las retransmisiones deportivas, así que no es algo completamente nuevo; lo que cambia es la aplicación y el sistema”, explica Madelaine.

“Además, la hemos probado y estamos colaborando con una empresa con 30 años de experiencia en el desarrollo tecnológico, por lo que sabemos que es sólida. Ahora lo que necesitamos es probarla a gran escala”.

También expresó su esperanza de que la tecnología sirva para disuadir a posibles responsables de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Angustia

Kate Worthington, de la línea de ayuda contra la pornografía de venganza de Southwest Grid for Learning (SWGFL), asegura haber visto de primera mano el pánico, la angustia y la culpa que sufren las víctimas del abuso de imágenes íntimas.

“Si esa culpa se ve reforzada por un amigo mal informado o por un servicio que dice: ‘bueno, ¿y por qué te tomaste esas imágenes en primer lugar?’, ese sentimiento puede intensificarse enormemente. Por eso es fundamental que la respuesta que reciba la persona sea que no ha hecho nada malo”, explica.

Añade que le parecía fantástico que Madelaine estuviera utilizando su experiencia para impulsar cambios y señaló: “Es muy importante adoptar un enfoque multinivel para abordar el abuso de género facilitado por la tecnología, porque ninguna herramienta por sí sola puede hacer frente a este problema, ni una sola línea de ayuda. Se necesita una respuesta de múltiples capas”.