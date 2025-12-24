Bristol: la ciudad de EE.UU. donde el aborto es legal en un lado de la calle e ilegal en el otro

Pero que el aborto sea legal en Virginia no significa que la batalla por el acceso al aborto haya terminado.

“Es como el juego de whack-a-mole (en el que le pegas a un topo con un mazo e inmediatamente aparece otro)”, dice Barbara Schwartz, cofundadora de SLAAP, la Asociación para el Acceso al Aborto en la Frontera Estatal.

La organización ayuda a las personas que viajan a Virginia para abortar en la Clínica de Salud Femenina de Bristol. En cuanto un intento de protesta no funciona, los antiabortistas aparecen en Bristol e intentan otro.

Intento de desalojo

El 22 de diciembre, el Tribunal de Circuito de Bristol escuchará el caso de la clínica contra una orden de desalojo emitida por sus propietarios, los hermanos Chase y Chadwick King, en abril de 2024.

Los abogados de la clínica argumentan que tiene derecho a renovar su contrato de arrendamiento por un total de seis años más. Pero si el juez falla a favor de los propietarios del edificio, la clínica se verá obligada a buscar un nuevo hogar.

Este no es el primer intento de los propietarios de desalojar la clínica. Los hermanos afirmaron que esta ocultó fraudulentamente que realiza abortos, a lo que afirman oponerse rotundamente. El caso fue desestimado en septiembre del año pasado, tras el fallo del juez Sage Johnson.

“Si [los propietarios] hubieran realizado una simple búsqueda en internet sobre sus inquilinos, como probablemente haría cualquier propietario razonablemente prudente, habrían descubierto que la clínica, de hecho, ofrecía servicios de aborto, como se indica claramente en su sitio web“.

La propietaria de la clínica, Diana Derzis, quien se negó a hacer comentarios sobre la audiencia, declaró previamente que espera mantener el establecimiento en la ciudad, incluso si son desalojados. Sin embargo, señaló que hay pocas instalaciones adecuadas en Bristol, Virginia.

La salida de la clínica de Bristol sería un duro golpe para el acceso al aborto, según Barbara Schwartz, cofundadora de SLAAP.

Destinos para abortar

Desde la anulación del caso Roe contra Wade, los estados donde el aborto es legal se han convertido en destinos para quienes buscan abortos fuera de su estado (si este no lo permite). Según el Instituto Guttmacher (GI), 155.000 personas cruzaron las fronteras estatales el año pasado.