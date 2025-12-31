Qué pasa cuando dejas las inyecciones para perder peso

Pero no puedes seguir usándolas para siempre, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ese es uno de los problemas, nadie lo sabe con certeza.

Son medicamentos nuevos, que imitan el GLP-1, una hormona natural que regula el hambre, y los posibles efectos secundarios de su uso a largo plazo apenas están empezando a surgir.

Solo en Reino Unido, 1,5 millones de personas pagan por las inyecciones de forma privada y no son baratas, por lo que continuar con el tratamiento durante mucho tiempo no es una tarea fácil.

¿Y qué pasa cuando intentas dejarlo? Dos mujeres, con historias muy diferentes pero con el mismo objetivo -perder peso y no recuperarlo- nos cuentan cómo ha sido para ellas.

“Fue como si algo se abriera en mi mente y me dijera: ‘Cómetelo todo, anda, te lo mereces porque hace mucho que no comes nada'”.

Tanya, gerente de ventas de una gran empresa de fitness, empezó a inyectarse con la marca Wegovy para demostrar algo. Tenía sobrepeso, se sentía una impostora y pensaba que su opinión no era valorada en su sector laboral debido a su tamaño.

¿La tomarían más en serio si estuviera más delgada?

Al final, dice que sus sospechas se confirmaron. Después de empezar a usar las inyecciones, la gente se acercaba a felicitarla por su pérdida de peso. Sentía que la trataban con más respeto.

16 kilos menos pero algunos problemas

Sin embargo, durante los primeros meses del tratamiento, Tanya tenía dificultades para dormir, se sentía mal constantemente, tenía dolores de cabeza e incluso empezó a perder el cabello, lo que podría no deberse directamente al medicamento, sino a un posible efecto secundario de la rápida pérdida de peso.

“Se me caía el cabello a mechones”, recuerda. Pero en cuanto al peso, estaba obteniendo los resultados que esperaba. Había perdido unos 16 kilos.

Ahora, más de 18 meses después, lo que empezó como un pequeño experimento se ha convertido en un cambio de vida total. Ha perdido 38 kg y ha intentado dejar Wegovy varias veces.

Pero cada vez, en tan solo unos días, dice que come tanto que queda “completamente horrorizada”.