Joyera chilena llevará la orfebrería nacional a New York Fashion Week 2026

La orfebrería chilena tendrá una vitrina privilegiada en el New York Fashion Week 2026. La joyera nacional Nicole Brunser, con más de 20 años de trayectoria, formará parte del evento de moda más influyente del mundo, llevando sus piezas de autor a una pasarela que reúne a diseñadores emergentes y consagrados de distintos países.

La diseñadora de joyas Nicole Brunser (@nicobrunser_orfebre) fue seleccionada para participar en la edición de febrero del New York Fashion Week 2026, instancia que se desarrollará entre el 11 y el 16 de febrero y que marca el inicio de la temporada otoño-invierno 2026 en el hemisferio norte.

Su participación representa un hito para el diseño de accesorios en Chile, al posicionar la joyería de autor nacional en una de las vitrinas más relevantes de la industria de la moda global.

El camino hacia esta invitación comenzó tras la recomendación de un curador internacional, quien la impulsó a postular a través de la plataforma Flying Solo, dedicada a seleccionar diseñadores emergentes para el NYFW.

“La postulación la hice el 8 de marzo, subí mi colección, y semanas después me pidieron más fotos, bocetos y mi historia como diseñadora”, relata Brunser. Finalmente, el 23 de marzo recibió la confirmación oficial de su aceptación.

Ocho pasadas de pasarela y cuatro colecciones

Durante el evento, Brunser participará en ocho pasadas de pasarela, con modelos elegidos por el equipo curatorial, que además coordina el cruce estético entre diseñadores de vestuario y accesorios.

Las colecciones que presentará son:

La colección de corazones, desarrollada a lo largo de sus 20 años de carrera.

La colección Constelación, creada con hilos de plata y bronce, con detalles de burbujas.

La colección Sur-Zido, elaborada con roca volcánica del lago Ranco, hilo de seda y plata.

La colección Venus, lanzada a fines de 2025 como una alegoría a la representación de lo femenino en el arte clásico.

Además de los desfiles, la joyera participará en entrevistas, encuentros de networking y en el After Party oficial, espacios claves para proyectar su marca en el circuito internacional.

La representación nacional no estará solo en sus joyas. Para los días de desfile y actividades oficiales, Brunser vestirá diseños de marcas chilenas.

“Tendré el honor de vestir indumentarias de dos marcas maravillosas que comparten conmigo en El Vestidor Santiago: Puntada Austral, de la talentosa Mónica Navarro; y Leonora Musri, con su marca homónima con la que hemos cocreado una blusa con prendedores que será el lucky charm del desfile”, comparte la orfebre.

La representación nacional no estará solo en sus joyas. Para los días de desfile y actividades oficiales, Brunser vestirá diseños de marcas chilenas.

“Tendré el honor de vestir indumentarias de dos marcas maravillosas que comparten conmigo en El Vestidor Santiago: Puntada Austral, de la talentosa Mónica Navarro; y Leonora Musri, con su marca homónima con la que hemos cocreado una blusa con prendedores que será el lucky charm del desfile”, comparte la orfebre.

Una carrera construida desde el oficio

Nicole Brunser inició su camino en la orfebrería hace más de dos décadas, tras formarse como diseñadora gráfica. Desde su taller en Santiago ha desarrollado piezas únicas que combinan plata, bronce, resina, pintura, piedras y formas orgánicas inspiradas en la naturaleza y el realismo mágico.

Cada joya, explica, busca ser una obra narrativa, con una carga estética y emocional que pone en valor el trabajo hecho a mano.

“Ser diseñador en Chile no es fácil. A veces se penaliza a quienes destacan o se asocia lo alternativo con falta de gusto. Pero somos muchos los que llevamos años de aprendizaje y oficio, y que valoramos profundamente lo hecho a mano. Para mí, cada persona que lleva una de mis piezas en la calle es motivo de emoción”, señala Brunser, quien integra además la asociación gremial Moda Chile.

La participación de Brunser en el New York Fashion Week no solo reconoce su trayectoria, sino que también abre una puerta para otros creadores nacionales. El proceso de selección, basado en la calidad y autenticidad de las propuestas, demuestra que el diseño chileno puede acceder a espacios globales sin perder su identidad.

Su presencia en la pasarela neoyorquina confirma que la orfebrería de autor chilena puede dialogar de igual a igual con las principales corrientes creativas del mundo.

Sobre el New York Fashion Week 2026

La Semana de la Moda de Nueva York se realizará entre el 11 y el 16 de febrero de 2026, con desfiles, presentaciones y eventos en distintos puntos de Manhattan. El calendario reúne a marcas emergentes y casas consolidadas, consolidando a la ciudad como uno de los epicentros de la moda comercial y creativa.

En este escenario, la joyería de Nicole Brunser se integrará a una narrativa internacional donde el diseño, el oficio y la identidad cultural vuelven a ocupar un lugar central en la pasarela.