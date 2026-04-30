Quiroz en modo “disco rayado”: repitió 4 veces la misma respuesta ante dichos de Poduje

La controversia por los ajustes presupuestarios impulsados por Hacienda volvió a tensionar al gabinete del presidente José Antonio Kast, esta vez con un enfrentamiento público entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

El conflicto se originó luego que Poduje cuestionara públicamente el alcance de las instrucciones de ajuste impulsadas desde Teatinos 120 y relativizara la autoridad política de Quiroz dentro del gabinete. “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe”, afirmó el ministro de Vivienda en entrevista con radio Infinita.

En esa misma conversación agregó que “el ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay”, marcando la primera crítica abierta dentro del gabinete a la estrategia de recortes liderada por Hacienda.

La tensión escaló aún más cuando Poduje publicó posteriormente un video en sus redes sociales firmando la continuidad del programa de Pavimentos Participativos, iniciativa que figuraba entre los programas sugeridos para revisión en los oficios enviados por Hacienda a las distintas carteras.

Tras las declaraciones, Jorge Quiroz fue abordado por la prensa en dependencias del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el ministro evitó entrar en una confrontación directa y respondió reiteradamente con prácticamente la misma frase ante cada consulta.

“El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”, sostuvo inicialmente.

Consultado luego sobre si consideraba “insolentes” las declaraciones del titular de Vivienda, Quiroz volvió a insistir en el mismo mensaje. “Entendemos la posición del ministro Poduje, está preocupado por la reconstrucción de Nuevo Ñuble Biobío y por eso estamos trabajando sin descanso para sacar el proyecto de ley y tener los fondos necesarios”, respondió.

Posteriormente, al ser consultado específicamente por el video donde Poduje ratificó la continuidad de Pavimentos Participativos, el titular de Hacienda reiteró nuevamente la misma línea argumental. “El ministro Poduje está muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío y entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando arduamente para sacar el proyecto de ley en el Congreso y ahí tener el financiamiento para la reconstrucción de Ñuble Biobío”, afirmó.

La insistencia de los periodistas no modificó la postura del ministro, quien volvió a repetir casi textualmente su respuesta. “Entendemos la preocupación del ministro Poduje y por eso estamos trabajando para sacar lo más rápido posible el proyecto de ley en el Congreso y tener los fondos necesarios para llevar a cabo la reconstrucción de Ñuble y Biobío. En eso estoy trabajando sin descanso”, señaló.

Finalmente, al preguntársele derechamente por los dichos de Poduje respecto a que Quiroz “no es su jefe”, el secretario de Estado volvió a evitar el enfrentamiento. “Estamos desde este ministerio trabajando arduamente para aprobar el proyecto de ley y sacar los recursos necesarios para poder financiar la reconstrucción de Ñuble Biobío”, cerró.