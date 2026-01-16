“A mis 14 años, mi madre firmó mi matrimonio y entregó mi vida a un hombre. Esto todavía sucede”.

“Nada de eso era como imaginaba que sería una boda”, recuerda Patricia, que por entonces cursaba las primeras semanas del embarazo de su primera hija, a quien tiempo después daría en adopción.

Desde que contrajo matrimonio el 21 de mayo de 1980, las normas del estado de Alabama no han cambiado demasiado. Hoy, una persona de 14 años no puede casarse, pero sí puede hacerlo alguien de 16, si cuenta con el consentimiento de uno de sus padres.

“No hay salvaguardas adicionales. El estado no exige que el menor otorgue un consentimiento independiente, ni requiere una autorización judicial”, explica Anastasia Law, responsable de programas para Norteamérica de la organización Equality Now.

Alabama integra la lista de los 34 estados de Estados Unidos donde todavía las personas menores de 18 años pueden contraer matrimonio mediante excepciones legales.

Según Naciones Unidas, se considera matrimonio infantil a las uniones formales e informales que involucran a personas menores de 18 años. Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos.

En Estados Unidos, al menos 314.000 menores de edad se casaron legalmente entre 2000 y 2021, según registros de la organización Unchained at Last, dedicada a terminar con los matrimonios forzados e infantiles en ese país.

Algunas de ellas contrajeron matrimonio teniendo solo 10 años, aunque la mayoría son personas de 16 o 17 años, la gran parte mujeres casadas con hombres adultos.

Estos matrimonios son posibles porque Estados Unidos no cuenta con una edad mínima a nivel federal para contraer matrimonio, por lo que cada estado establece la edad mínima en base a sus propias reglas.

“La falta de una ley federal tiene un impacto significativo en el matrimonio infantil en Estados Unidos. Sin ella, tenemos que ir con nuestro trabajo de defensa de los menores, estado por estado, y convencer a cada uno de ellos para que cambien sus leyes”, dice Law.

Desde los organismos de derechos humanos insisten en que la implementación de una edad mínima a nivel federal es un primer paso; sin embargo, resaltan que se necesita un enfoque integral para erradicar definitivamente el matrimonio infantil en Estados Unidos.

“Sin leyes que establezcan la edad mínima en 18 años sin excepción, los niños y niñas carecen de protección. Permitir el matrimonio infantil legalmente implica la aprobación social de esta práctica”, agrega.

“Deshonra familiar”

Patricia creció en Eden Prairie, una pequeña localidad de colinas verdes y vistas al río, ubicada en las afueras de Minnesota. Para muchos, un lugar soñado. Para ella, el recuerdo de una infancia alejada del mundo.

“Mi hermano y yo estábamos culturalmente muy aislados. Aunque vivíamos en un suburbio de una gran ciudad estadounidense, mi vida era demasiado rígida y opresiva”, describe Patricia sobre aquella época.

Víctima de un abuso sexual desde muy pequeña, Patricia se sumergió en una depresión profunda que la llevó, a los 12 años, a buscar el apoyo que no encontraba en su casa en una línea de atención a personas en crisis.

Así conoció a Timothy Gurney, el hombre que respondió a su llamada aquel día y que unos meses más tarde se convertiría en su esposo.

Tim, como ella lo llamaba, tenía 25 años y estudiaba en un seminario religioso. Para llegar a ser misionero, realizaba sus prácticas en una pequeña organización atendiendo a las llamadas de una línea de ayuda a personas en crisis.