Cámara aprueba los tres vetos de Kast a la Ley Miscelánea y lleva la definición al Senado

La Cámara de Diputados dio este lunes un nuevo triunfo legislativo al Gobierno de José Antonio Kast, al aprobar los tres vetos supresivos ingresados a la ley miscelánea económica y despachar las observaciones presidenciales al Senado.

Los vetos buscan eliminar tres materias incorporadas durante la tramitación del proyecto: la prohibición absoluta del anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el denominado derecho al olvido financiero y los cambios destinados a restringir los acuerdos de pago de facturas superiores a 30 días.

La primera observación fue aprobada por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones. La segunda obtuvo 75 votos favorables, 58 en contra y 13 abstenciones, mientras que la tercera consiguió 74 respaldos, 50 rechazos y 22 abstenciones.

Las votaciones también dejaron movimientos respecto del respaldo obtenido previamente por La Moneda en la Comisión de Hacienda, donde los tres vetos habían sido aprobados por 10 votos contra 3. Priscilla Castillo (DC), que había respaldado las tres observaciones en esa instancia, rechazó las dos primeras en Sala y se abstuvo en la tercera. Juan Marcelo Valenzuela (PDG), también favorable a los tres vetos en comisión, se abstuvo en las tres votaciones del hemiciclo.

En los tres casos, las abstenciones llegaron de parte de la bancada del Partido de la Gente (PDG).

Quiroz: “Parecen buenas, pero tienen muy malas consecuencias”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encabezó la defensa del Ejecutivo durante el debate. Su tesis fue que las tres disposiciones perseguían objetivos atractivos, pero producirían efectos contrarios a los buscados.

“Las tres iniciativas son iniciativas que suenan bien, son iniciativas que parecerían buenas, pero son iniciativas que tienen muy malas consecuencias”, sostuvo.

Sobre el anatocismo, Hacienda advirtió que una prohibición absoluta afectaría instrumentos de ahorro y podría encarecer el crédito. Quiroz invocó para ello los antecedentes expuestos durante la tramitación por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero.

Respecto del olvido financiero, señaló que la legislación ya contempla restricciones para acceder a determinada información después de cinco años y cuestionó que la norma aprobada obligara a eliminar registros internos utilizados para construir modelos de riesgo y gestionar cobros.

En materia de pago a 30 días, el ministro puso como ejemplo al sector agrícola, donde los ciclos entre la compra de insumos y la cosecha pueden superar ampliamente ese plazo. Según detalló, existen alrededor de 190 mil acuerdos excepcionales de pago, 93 mil de ellos correspondientes a empresas compradoras mipymes.

Tras la aprobación de los tres vetos, Quiroz valoró el resultado y aseguró que con las correcciones el texto de la Ley de Reconstrucción queda “perfeccionado”, a la espera de completar su tramitación.

El choque con la oposición

La oposición concentró sus críticas en que las tres disposiciones eliminadas eran, precisamente, algunas de las normas incorporadas durante el trámite para favorecer a personas endeudadas y pequeñas empresas.

El diputado Agustín Romero (Republicanos) defendió los vetos afirmando que la ley miscelánea busca reconstrucción, inversión, empleo y crecimiento y que no podía transformarse “en un vehículo para incorporar normas ajenas a sus ideas matrices”.

Desde la vereda contraria, Carolina Tello (FA) sostuvo que las observaciones eliminan parte de los pocos contrapesos introducidos durante la discusión. “No podemos aprobar estos vetos”, dijo, acusando que nuevamente quedaron fuera las necesidades de las familias, las pymes y las regiones.

El diputado Héctor Ulloa (PPD) puso el foco en el anatocismo y advirtió que “hay límites éticos que no pueden subordinarse solo a la lógica del mercado”.

Más duro fue Carlos Cuadrado (PPD), quien dirigió sus críticas directamente contra Hacienda y anunció su rechazo a “la ortodoxia y toda la mezquindad que representa el ministro Quiroz”.

Desde el oficialismo, Guillermo Ramírez (UDI) respondió cuestionando el aporte de la oposición durante toda la tramitación. “Hoy estamos votando los únicos aportes que hizo la izquierda al proyecto, que son tres normas que suenan bien y hacen mal”, afirmó.

Senado y TC: los dos frentes que quedan

Con la votación de este lunes, el Gobierno superó el trámite de los vetos en la Cámara, pero la ley miscelánea todavía no queda lista para su promulgación.

Las tres observaciones deberán ser revisadas ahora por el Senado, cuya Sala tiene previsto abordarlas este miércoles 12 de agosto.

En paralelo permanece abierto el frente ante el Tribunal Constitucional, que tramita los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra otras disposiciones de la ley miscelánea. Por ello, aun si La Moneda consigue ratificar sus vetos en el Senado, el proyecto todavía deberá superar ese examen antes de cerrar definitivamente su tramitación.