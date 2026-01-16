Igualdad en el ring: Amanda Serrano lidera el cambio en el boxeo femenino mundial

Amanda Serrano no solo regresó al cuadrilátero en su Puerto Rico natal con una victoria clara, sino que también reafirmó una de las banderas que ha marcado su carrera: la igualdad en el boxeo. La multicampeona puertorriqueña insiste en que las mujeres deben competir bajo las mismas reglas que los hombres y acceder a mejores salarios y plataformas de visibilidad.

Con 17 años de carrera profesional, Serrano ha sido una de las principales voces del boxeo femenino a nivel mundial. En la previa de su combate ante la estadounidense Reina Téllez, la boricua fue enfática al señalar que su lucha va más allá de los títulos.

“He jugado por 17 años y quiero que estas mujeres puedan conseguir la igualdad, que tengan más salarios, que tengan reconocimiento en las plataformas”, afirmó Serrano.

En esa línea, el combate ante Téllez se realizó a 10 asaltos de tres minutos cada uno, el formato tradicional del boxeo masculino. Para Serrano, este cambio permite mostrar de mejor manera las capacidades técnicas y físicas de las deportistas.

“Es mejor para nosotras poder mostrar nuestras habilidades y nuestro poder”, sostuvo.

Regreso a casa y victoria contundente

El duelo se llevó a cabo en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, marcando el regreso de Serrano a pelear en Puerto Rico después de dos años. La campeona indiscutida del peso pluma defendió con éxito sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo al imponerse por decisión unánime, con tarjetas de 98-92, 97-93 y 97-93.

Tras el combate, Serrano felicitó a Reina Téllez, quien aceptó la pelea con solo tres semanas de preparación luego de que la mexicana Erika Cruz fuera descartada por un resultado atípico en un control antidopaje. “Es una gran guerrera”, señaló la campeona, reconociendo la exigencia del enfrentamiento.

La victoria le permitió a Serrano mejorar su récord profesional a 48 triunfos, cuatro derrotas y un empate, quedando además a un nocaut de igualar la marca histórica de la estadounidense Christie Martin en el boxeo femenino.

Una pelea que trasciende el ring

Más allá del resultado deportivo, el regreso de Amanda Serrano volvió a instalar el debate sobre la equidad en el boxeo. Su insistencia en disputar combates bajo las mismas reglas que los hombres y en exigir mejores condiciones económicas busca abrir camino a nuevas generaciones de boxeadoras.

“El boxeo de las mujeres puede ser igual que el de los hombres”, reiteró Serrano, dejando claro que su legado no solo se mide en cinturones, sino también en los cambios que impulse dentro de un deporte históricamente desigual.