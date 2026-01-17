45 mujeres buscan convertirse en mantenedoras mineras
Las seleccionadas comenzarán un programa de formación técnica que les permitirá adquirir competencias para desempeñarse en cualquier operación minera del país.
Con el objetivo de impulsar la incorporación de nuevos talentos femeninos en áreas como la mantención mecánica y eléctrica, y avanzar hacia una industria minera más diversa e inclusiva, Anglo American realizó la inauguración oficial de su Programa Inicia Mantenedoras 2026.
“Esta iniciativa refleja el espíritu de innovación y apertura que nos define como compañía. En Anglo American promovemos una cultura de alto desempeño, en donde la diversidad nos fortalece como equipo y nos permite seguir reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas, de la mano de la innovación y la colaboración. Para lograrlo, es fundamental capacitar nuevos talentos para que adquieran las herramientas y competencias necesarias para trabajar en la industria minera, siempre con foco en la seguridad. A todas ellas les deseo mucho éxito en este camino que hoy comienzan a recorrer”, destacó Carlos Espinoza, gerente general de Los Bronces, presente en la jornada junto a otros líderes de la organización.
El lanzamiento se realizó en el Aula Magna de la Universidad Santo Tomás, institución académica que desarrollará la primera etapa de la iniciativa, y contó con la participación de las 45 mujeres seleccionadas que formarán parte del programa. La jornada marcó el inicio de un proceso formativo orientado a entregar conocimientos técnicos, herramientas prácticas y a fortalecer habilidades clave para el desempeño en funciones de mantención mecánica y eléctrica en la industria minera.
Kiara Soto, de 21 años, es una de las seleccionadas del programa. Decidió postular apenas conoció la iniciativa, motivada por su interés en el sector: “Me interesa mucho la minería, porque me encantan los camiones. Estoy muy feliz, porque es una experiencia nueva, y lo que buscaba era acercarme al mundo minero para explorar el trabajo con camiones, conocer sus tecnologías y entender las fallas que se producen. Estoy súper contenta”, señaló.
Por su parte, Luz Jiménez, de 53 años, se desempeñó como tecnóloga médica durante 25 años y desde hace cuatro se ha desarrollado en el área de la mecánica. Postuló con el objetivo de ampliar su proyección profesional. “Creo que es importante buscar nuevos desafíos y abrir espacios reales para las mujeres. Si se nos da la oportunidad de perfeccionarnos y aprender, podemos demostrar que tenemos mucho que aportar. Estas oportunidades no se dan todos los días, y hay que tomarlas cuando aparecen”, afirmó.
El Programa Inicia Mantenedoras 2026 contempla dos etapas. Durante los primeros dos meses, las participantes recibirán formación teórica y práctica en mantención mecánica y eléctrica, junto con contenidos asociados a habilidades relacionales y comunicacionales, fundamentales para el trabajo en equipo y el desarrollo profesional.
Finalizado este período, se realizará una evaluación para seleccionar a un grupo de mujeres que accederá a un contrato a plazo fijo, incorporándose a la operación Los Bronces por un período aproximado de tres meses. Durante esta fase, las participantes se integrarán al equipo de Mantención Mina, adquiriendo experiencia directa en terreno y conocimientos operativos en el día a día, además de conocimientos respecto de los estándares de seguridad y mantenimiento de la operación.
Al término de este proceso, Anglo American llevará a cabo una nueva selección, con miras a incorporar de manera indefinida a aquellas participantes que destaquen por su desempeño, compromiso y proyección, consolidando así una vía concreta de acceso al empleo femenino en áreas técnicas de la minería.
A través de esta iniciativa, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo de capital humano diverso, generando oportunidades reales de formación, empleabilidad y crecimiento profesional para mujeres en un sector clave para el desarrollo del país.