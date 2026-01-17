45 mujeres buscan convertirse en mantenedoras mineras

Con el objetivo de impulsar la incorporación de nuevos talentos femeninos en áreas como la mantención mecánica y eléctrica, y avanzar hacia una industria minera más diversa e inclusiva, Anglo American realizó la inauguración oficial de su Programa Inicia Mantenedoras 2026.

“Esta iniciativa refleja el espíritu de innovación y apertura que nos define como compañía. En Anglo American promovemos una cultura de alto desempeño, en donde la diversidad nos fortalece como equipo y nos permite seguir reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas, de la mano de la innovación y la colaboración. Para lograrlo, es fundamental capacitar nuevos talentos para que adquieran las herramientas y competencias necesarias para trabajar en la industria minera, siempre con foco en la seguridad. A todas ellas les deseo mucho éxito en este camino que hoy comienzan a recorrer”, destacó Carlos Espinoza, gerente general de Los Bronces, presente en la jornada junto a otros líderes de la organización.

El lanzamiento se realizó en el Aula Magna de la Universidad Santo Tomás, institución académica que desarrollará la primera etapa de la iniciativa, y contó con la participación de las 45 mujeres seleccionadas que formarán parte del programa. La jornada marcó el inicio de un proceso formativo orientado a entregar conocimientos técnicos, herramientas prácticas y a fortalecer habilidades clave para el desempeño en funciones de mantención mecánica y eléctrica en la industria minera.

Kiara Soto, de 21 años, es una de las seleccionadas del programa. Decidió postular apenas conoció la iniciativa, motivada por su interés en el sector: “Me interesa mucho la minería, porque me encantan los camiones. Estoy muy feliz, porque es una experiencia nueva, y lo que buscaba era acercarme al mundo minero para explorar el trabajo con camiones, conocer sus tecnologías y entender las fallas que se producen. Estoy súper contenta”, señaló.

Por su parte, Luz Jiménez, de 53 años, se desempeñó como tecnóloga médica durante 25 años y desde hace cuatro se ha desarrollado en el área de la mecánica. Postuló con el objetivo de ampliar su proyección profesional. “Creo que es importante buscar nuevos desafíos y abrir espacios reales para las mujeres. Si se nos da la oportunidad de perfeccionarnos y aprender, podemos demostrar que tenemos mucho que aportar. Estas oportunidades no se dan todos los días, y hay que tomarlas cuando aparecen”, afirmó.

El Programa Inicia Mantenedoras 2026 contempla dos etapas. Durante los primeros dos meses, las participantes recibirán formación teórica y práctica en mantención mecánica y eléctrica, junto con contenidos asociados a habilidades relacionales y comunicacionales, fundamentales para el trabajo en equipo y el desarrollo profesional.

Finalizado este período, se realizará una evaluación para seleccionar a un grupo de mujeres que accederá a un contrato a plazo fijo, incorporándose a la operación Los Bronces por un período aproximado de tres meses. Durante esta fase, las participantes se integrarán al equipo de Mantención Mina, adquiriendo experiencia directa en terreno y conocimientos operativos en el día a día, además de conocimientos respecto de los estándares de seguridad y mantenimiento de la operación.

Al término de este proceso, Anglo American llevará a cabo una nueva selección, con miras a incorporar de manera indefinida a aquellas participantes que destaquen por su desempeño, compromiso y proyección, consolidando así una vía concreta de acceso al empleo femenino en áreas técnicas de la minería.

A través de esta iniciativa, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo de capital humano diverso, generando oportunidades reales de formación, empleabilidad y crecimiento profesional para mujeres en un sector clave para el desarrollo del país.