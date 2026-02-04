Matronas llevan anticonceptivos a Penco y Lirquén tras incendios forestales

La emergencia provocada por los incendios forestales no solo dejó viviendas y territorios dañados, sino también brechas silenciosas en el acceso a la salud. Una de ellas afecta directamente a mujeres y adolescentes, quienes vieron interrumpidos sus tratamientos ginecológicos y métodos anticonceptivos, una situación que motivó la acción de un grupo de matronas voluntarias en Penco y Lirquén.

Tras los incendios que impactaron a distintas zonas del Biobío, la atención se concentró en la reconstrucción y en las ayudas materiales más urgentes. Sin embargo, el acceso a anticonceptivos y a controles de salud sexual quedó en segundo plano, pese a ser un componente clave del bienestar y la autonomía de mujeres y adolescentes.

Frente a este escenario, un grupo de matronas decidió organizarse de manera voluntaria para llevar métodos anticonceptivos directamente a las comunidades afectadas, priorizando sectores donde la red de atención se vio interrumpida o sobrepasada por la emergencia.

Despliegue territorial en Penco y Lirquén

La iniciativa es encabezada por la matrona Laura Ainardi Valenzuela y reúne actualmente a tres matronas tituladas junto a diez estudiantes internas de obstetricia. El trabajo en terreno comenzó el jueves 22, con un punto fijo de atención en la plaza de Lirquén y con cuadrillas que recorrieron distintos sectores, entre ellos Ríos de Chile, Geo Chile y otras zonas de la comuna.

En estos operativos, el equipo entregó diversos métodos anticonceptivos, además de orientación en salud sexual y reproductiva, respondiendo a dudas y necesidades inmediatas de las mujeres.

Salud sexual como parte de la respuesta comunitaria

Desde el Colegio de Matronas y Matrones de Chile valoraron la iniciativa, destacando el rol que cumplen estos equipos en contextos de crisis. Según señalaron, acciones como esta refuerzan la importancia de situar la salud sexual y reproductiva como un derecho que debe ser resguardado incluso en escenarios de emergencia.

La experiencia en Penco y Lirquén pone en evidencia que la respuesta ante desastres no solo debe centrarse en lo material, sino también en garantizar el acceso continuo a prestaciones de salud esenciales, especialmente para mujeres y adolescentes, cuyo cuidado suele quedar relegado en los momentos más críticos.