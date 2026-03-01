Solo 8 mujeres han sido candidatas en 80 años: renuevan llamado por una secretaria general en la ONU

A pocos meses de que concluya el segundo mandato de António Guterres, previsto para el 31 de diciembre, organizaciones y lideresas internacionales han reactivado el debate sobre la ausencia histórica de mujeres en el cargo más alto de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde su fundación en 1945, ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General. En ocho décadas se han presentado 48 candidaturas para ese puesto, de las cuales solo ocho correspondieron a mujeres. Siete de ellas compitieron en el mismo proceso, en 2016.

Un déficit histórico en la Secretaría General

El llamado a avanzar hacia un liderazgo femenino fue expuesto en la cuarta edición del informe Las mujeres en el multilateralismo, elaborado por GWL Voices y presentado en un evento en Madrid.

La organización —integrada por mujeres líderes de distintas regiones y cofundada por algunas de las candidatas que aspiraron al cargo en 2016— sostiene que “es hora” de que una mujer asuma la conducción de la ONU.

Entre quienes postularon ese año figuran Helen Clark, Susana Malcorra e Irina Bokova, además de Christiana Figueres, Vesna Pusic, Kristalina Georgieva y Natalia Gherman.

Antes de ellas, en 2006, la entonces presidenta de Letonia, Vaira Vike-Freiberga, intentó alcanzar el cargo que finalmente recayó en Ban Ki-moon.

El informe subraya que durante las primeras seis décadas de existencia de la ONU no se consideró oficialmente a ninguna candidata mujer para la Secretaría General.

El peso del Consejo de Seguridad

Uno de los factores que, según GWL Voices, ayuda a explicar la ausencia de una mujer al frente de la ONU es el papel determinante del Consejo de Seguridad en el proceso de selección.

“Los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) tienen derecho de veto sobre las candidaturas, lo que, sin duda, limita la capacidad incluso de una gran alianza de Estados miembros para impulsar una candidatura concreta. Aunque la Asamblea General nombre formalmente a la persona que ocupa la Secretaría General, solo lo puede hacer por recomendación del Consejo”, expuso el informe.

Y subrayó que eso “es un gran obstáculo para las personas candidatas: da igual el apoyo que tengan a nivel global, sus posibilidades dependen de resultar aceptables a los cinco miembros permanentes”.

Avances graduales, pero frágiles

Además de analizar el histórico proceso de elección de la Secretaría General, el informe 2026 monitorea cuatro indicadores en 62 organizaciones internacionales, entre ellos el género de representantes permanentes ante la ONU y la composición de equipos directivos y órganos de gobierno.

Según los datos recopilados, el 46 % de estas organizaciones multilaterales están actualmente lideradas por una mujer, frente al 45 % en 2024 y el 42 % en 2023. Para GWL Voices, se trata de un progreso “considerable, pero frágil”.

La organización advierte que 21 de estas entidades nunca han estado encabezadas por una mujer y que 20 solo lo han estado una vez.

“Aunque nos alegra que estas cifras muestren avances graduales y sostenidos a nivel de paridad en algunos puestos de liderazgo, los datos también demuestran una infrarrepresentación constante de las mujeres en los órganos de toma de decisión de los gobiernos”, señaló.

La situación chilena y el nombre de Michelle Bachelet

El nombre de Michelle Bachelet ha sido mencionado en distintos espacios diplomáticos como una eventual carta para competir por la Secretaría General, en caso de que el país decidiera impulsar formalmente una candidatura.

La expresidenta cuenta con una trayectoria ligada al sistema multilateral, tras haber encabezado la agencia ONU Mujeres y desempeñarse como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su experiencia en organismos internacionales y su posicionamiento en temas de igualdad de género han sido destacados por quienes promueven la necesidad de romper el “techo de cristal” en la organización.

No obstante, cualquier eventual postulación dependería no solo de la voluntad del Estado chileno, sino también de las complejas negociaciones en el Consejo de Seguridad, donde el derecho a veto de los cinco miembros permanentes continúa siendo el factor decisivo.

Con el término del mandato de António Guterres en el horizonte, el debate sobre la posibilidad de que una mujer asuma la Secretaría General vuelve a instalarse en el escenario internacional, en medio de crecientes demandas por mayor equidad en la gobernanza global.