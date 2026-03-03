El comentario de Trump que encendió la polémica en el hockey de EE.UU.

La histórica doble medalla de oro obtenida por las selecciones masculina y femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 —victorias que repitieron la final contra Canadá— se vio ensombrecida en los últimos días por una polémica con fuertes matices de género y reconocimiento desigual.

El origen del debate fue un comentario del Presidente estadounidense Donald Trump, quien felicitó por teléfono a los campeones masculinos tras su victoria y en ese contexto —según registró un video viral— afirmó irónicamente que también habría que invitar a la selección femenina a la Casa Blanca “o probablemente sería impeached (impeached) si no lo hacía”.

Esa frase, que causó risas en el equipo masculino, fue percibida por muchos como despectivo hacia el equipo femenino, que también acababa de ganar oro y provocó una ola de críticas en redes y medios.

La polémica tomó fuerza precisamente porque, en términos deportivos, ambas selecciones llegaron a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El desempeño de mujeres y hombres fue igualmente determinante para el histórico doble oro de Estados Unidos en hockey sobre hielo.

Si bien para los hombres, el triunfo significó romper una sequía olímpica ya que logró su primer oro olímpico en varias décadas, el equipo femenino consolidó una trayectoria sostenida de excelencia durante más de dos décadas, con títulos mundiales y un rol clave en la profesionalización y visibilidad del hockey femenino en EE.UU.

Qué pasó

Tras la victoria olímpica, Donald Trump invitó inicialmente a la selección masculina de hockey sobre hielo a asistir a la lectura del Estado de la Unión. Fue en ese contexto —durante la llamada de felicitación a los campeones— cuando surgió el comentario que desató la polémica.

Luego de las críticas públicas, la invitación se extendió también a la selección femenina, que igualmente había ganado la medalla de oro. Sin embargo, las jugadoras declinaron asistir, argumentando compromisos académicos y profesionales previamente agendados tras los Juegos.

Finalmente, la lectura del Estado de la Unión se realizó con la presencia del equipo masculino y sus medallas en el recinto, mientras la selección femenina no estuvo presente. El episodio ocurrió además en medio de otras controversias políticas que marcaron la jornada, lo que amplificó la atención mediática sobre el contraste entre ambas selecciones.

Reacciones desde dentro del deporte

La capitana del equipo femenino, Hilary Knight, calificó ese comentario como “un chiste poco afortunado y distasteful (desagradable)” que, en su opinión, estaba eclipsando los logros de las mujeres en el hielo. Su postura fue clara en una aparición en medios: destacó el esfuerzo de su equipo y la importancia de celebrar los triunfos femeninos sin que se vean disminuidos por comentarios que pueden sonar despectivos.

De hecho, la capitana Hilary Knight, también recurriendo al humor, participó junto a otros jugadores en Saturday Night Live, donde lanzó una broma pública que aludía a la situación: “Iba a ser solo nosotras, pero pensamos en invitar a los chicos también”, subrayando de forma ligera la controversia y su resiliencia.

Desde el lado masculino, varios jugadores también se pronunciaron. El portero Jeremy Swayman reconoció que el equipo “debería haber reaccionado de forma diferente” frente al comentario y destacó el respeto que sienten por sus compañeras olímpicas.

Por su parte, Jack Hughes, autor del gol decisivo en tiempo extra para la selección masculina, defendió el apoyo de su grupo hacia las mujeres y describió gestos de camaradería dentro de la Villa Olímpica, aunque su respuesta recibió opiniones divididas en público.

Reacciones de espectro público y cultura

La polémica trascendió el ámbito deportivo y llegó a programas de opinión televisiva y redes sociales. En el programa The View, la presentadora Sara Eisen defendió la postura de Trump como un intento de “celebrar” a los equipos y pidió no politizar el comentario, mientras otras co-anfitrionas lo calificaron de reflejo de misoginia institucional.

Además, figuras del deporte como Megan Rapinoe, campeona olímpica y mundial con la selección de fútbol femenino de EE. UU., criticaron duramente la situación desde su propio espacio mediático. En su podcast describió la situación como un momento en el que los hombres “permitieron que los políticos interfirieran” con su logro y lamentó que el comentario restara importancia a las atletas femeninas.

Y es que más allá de las intenciones del comentario original, lo que generó mayor resonancia fue el contexto de largo plazo de desigualdad y falta de reconocimiento hacia las deportistas mujeres, algo que figuras públicas y analistas han señalado como un problema sistémico más amplio que va más allá de un solo momento viral.