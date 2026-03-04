Cuatro años del matrimonio igualitario: se registran más de 9.000 uniones en Chile

El próximo 10 de marzo se conmemorará un nuevo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario. Bajo este contexto, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) realizó un balance de este periodo y se pudo constatar que, durante estos cuatro años un total 9.092 parejas del mismo sexo se han casado.

Del total de parejas que han decidido casarse, 5.100 de los matrimonios realizados fueron entre mujeres y 3.992 entre hombres. Esta cifra corresponde al 56% y 44% del total. Asimismo, el estudio reportó que 162 de las parejas optaron por separarse, lo que corresponde al 1,7% del número final.

En este sentido, Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, explicó que “una muestra concreta de cómo la igualdad legal no solo reconoce vínculos afectivos, sino que también protege realidades familiares que históricamente estuvieron invisibilizadas o desprotegidas, en especial al considerar que el impacto del matrimonio igualitario va mucho más allá de las parejas e involucra a sus hijos”.

Además, se dio a conocer que 930 personas se inscribieron legalmente como hijos e hijas de dos padres o de dos madres. Es más, de esta cifra 799 fueron inscritas como hijas de dos madres (86%) y 131 como hijas de dos padres (14%).

Bajo este sentido, Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, analizó que “la mayor proporción de matrimonios entre mujeres confirma una tendencia ya observada en otros países, donde las parejas lésbicas acceden de forma más temprana y masiva a este derecho”.